¿Necesitas un permiso laboral de unos días? Lo que por ley no te puede preguntar tu jefe

En los últimos meses, el permiso de cinco días para el cuidado de familiares enfermos ha generado muchas dudas. Algunos empleados han encontrado trabas inesperadas por parte de sus empresas, que han intentado exigir información que la normativa no contempla.

Sin embargo, recientes aclaraciones legales han dejado claro que este derecho no requiere demostrar que el trabajador sea el cuidador principal de la persona enferma. Aun así, algunas compañías han intentado añadir requisitos adicionales, lo que ha llevado a decisiones judiciales clave para definir qué información es realmente necesaria y cuáles son los límites que la ley impone para proteger la privacidad del trabajador.

El Estatuto de los Trabajadores protege a quienes necesitan ausentarse de su puesto por razones de fuerza mayor, garantizando que el derecho al permiso no esté sujeto a valoraciones arbitrarias. A pesar de esta protección, en la práctica algunos empleados se encuentran con solicitudes de información que pueden invadir su privacidad. Existen casos en los que empresarios han intentado indagar en detalles personales que van más allá de la simple justificación del motivo de la ausencia.

Uno de los aspectos más debatidos es la documentación requerida para solicitar estos permisos. Mientras que la ley exige que el trabajador justifique su ausencia, no obliga a proporcionar información médica detallada ni a revelar datos sensibles de la situación familiar.

Algunas compañías han tratado de interpretar la normativa de forma más estricta de lo necesario, dificultando el acceso a los permisos y generando conflictos que en muchas ocasiones terminan resolviéndose en los tribunales. Sin embargo, la justicia ha sido clara en sus decisiones, enfatizando que los empleadores no pueden exigir requisitos adicionales a los establecidos en la ley.

Un caso reciente en la Audiencia Nacional ha marcado un precedente importante. En una sentencia, el tribunal dejó claro que las empresas no pueden condicionar la concesión del permiso retribuido de cinco días a requisitos que no estén contemplados en la ley. En concreto, se destacó que no es necesario demostrar que el trabajador es el cuidador principal de la persona enferma, bastando con acreditar el vínculo familiar correspondiente.