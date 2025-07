Más de la mitad de los hogares que podrían recibir el IMV no han solicitado la prestación, cifra que asciende al 72% para el CAPI

El Tribunal de Cuentas detecta "deficiencias" en el IMV: solo un 40% de posibles beneficiarios lo recibió en 2023

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) disminuye la probabilidad de trabajar en 3 puntos porcentuales, un 12%, y este efecto desincentivo alcanza cifras superiores al 20% en aquellos con nóminas altas, hogares monoparentales y menores de 30 años. Además, reduce el número de días trabajados en 0,6 días mensuales (un 11% respecto al promedio previo).

Así lo refleja la cuarta opinión sobre el IMV presentada este miércoles por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en la que actualiza los módulos anteriores y analiza por primera vez el impacto de la prestación en el empleo.

La AIReF detecta que los efectos en cuanto a la probabilidad de trabajar son más pronunciados en menores de 30 años, en hogares monoparentales y con importes de la prestación superiores a la media, llegando a desincentivar la participación laboral en cifras superiores al 20%.

Una mejora de calidad en el empleo

En relación con la calidad del empleo, entre los beneficiarios que mantienen su vinculación laboral, se observan cambios en las características del empleo que sugieren una mejora en la calidad, registrándose un incremento del 3% en la probabilidad de tener un contrato indefinido.

El análisis revela que el 90% de los beneficiarios permanece más de 12 meses, el 75% supera los 24 meses y aproximadamente el 60% mantiene la prestación durante más de 3 años.

La AIReF constata un incremento del 14% en el número de beneficiarios y un crecimiento del 34% en el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Además, se reducen en 45 días los tiempos medianos de tramitación de la prestación.

El IMV "no ha experimentado modificaciones estructurales relevantes"

Sin embargo, el estudio puntualiza que estos progresos conviven con resultados que evidencian que el IMV "no ha experimentado modificaciones estructurales relevantes, conservando un diseño que presenta limitaciones desde sus inicios para alcanzar sus objetivos".

Entre los indicadores clave que permanecen sin mejoras significativas destacan la cifra de 'non take-up' (beneficiarios con derecho a percibir la prestación que no la solicitan) similares a las de años anteriores (55% en el IMV y 72% en el CAPI; complejidad administrativa continuada, con un 68% de hogares que experimentan modificaciones por revisiones de rentas, y diferencias territoriales mantenidas con Cataluña e Islas Baleares con tasas de no solicitud superiores al 65%, que "evidencian la falta de coordinación del IMV con las rentas mínimas de las comunidades autónomas".

En la cuarta opinión sobre el IMV, la AIReF detecta avances en algunas áreas pero no modificaciones estructurales relevantes en la prestación. Por ello, propone una reformulación completa del incentivo al empleo del IMV para evitar que reduzca la probabilidad de trabajar y plantea profundizar en automatismos para que el complemento de ayuda a la infancia llegue a los hogares potenciales desde el momento del nacimiento de los menores.

Tras su análisis, ha presentado cinco propuestas, algunas nuevas y otras ya formuladas que aún no han sido consideradas. Así, propone reformular completamente el incentivo al empleo con un nuevo diseño que sea visible para los potenciales beneficiarios, transparente en su duración, y modulable según el momento de incorporación laboral y la intensidad de la jornada.

Además, propone implementar fórmulas de verificación automática de los requisitos esenciales para superar las barreras administrativas que la AIReF viene señalando desde la primera opinión del IMV, como la utilización sistemática de información administrativa mensual o bimensual para la verificación de la renta.

En este sentido, y dado que se mantienen de forma sostenida en el tiempo cifras de 'non take-up' del CAPI superiores al 70%, incide en la necesidad de profundizar en automatismos para que este complemento llegue a los hogares potenciales desde el momento de inscripción del menor en el registro civil.

Todo ello permitiría, a juicio del organismo, una reducción de las elevadas tasas de 'non take-up', una mayor capacidad de respuesta ante situaciones de pobreza sobrevenida y una reducción significativa de las solicitudes de reintegro por cobros indebidos.

En tercer lugar, plantea la transformación de los objetivos generales del IMV en metas cuantificadas y medibles. El cuarto eje de reforma se centra en el esfuerzo de los programas de acompañamiento individualizado por tratarse de herramientas fundamentales, tal y como han puesto de manifiesto los proyectos piloto impulsados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Finalmente, la quinta propuesta persigue garantizar la continuidad de la estadística homogénea y comparable de rentas mínimas desarrollada por la AIReF, que proporcionó por primera vez información mensual, homogénea y comparable del conjunto de prestaciones de renta mínima en España.

Durante la presentación, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha explicado que solo queda por hacer una opinión sobre el IMV, la del próximo año, donde analizarán la complementaridad con otras prestaciones no contributivas.

"Es el momento de preguntarnos si es necesario que la AIReF siga evaluando el IMV. Es momento de reflexión de que, en ausencia de cambios importantes en la gestión del IMV, creo que ha llegado el momento de que se ponga fin a esta evaluación anual del IMV", ha manifestado Herrero.

En este sentido, ha avisado de que los problemas estructurales que preocupan a la AIReF desde el principio "siguen estando muy presente" y ha recalcado que, con el complemento a la infancia, "merece la pena hacer esfuerzos" ante las "elevadas cifras de pobreza infantil" que tiene España.

"Sería posible avanzar de manera clara en la concesión de oficio del complemento a la infancia y cobrar el complemento a la infancia desde el momento del nacimiento del niños. No me vale que el objetivo del IMV es que todo el que tenga derecho a percibirlo que lo perciba, es un objetivo de gestión pero no el objetivo de la política", ha sentenciado la presidenta de la AIReF.