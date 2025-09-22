El Sindicato de Trabajadores Bancarios de São Paulo denuncia que la entidad despidió a cerca de 1.000 empleados “sin previo aviso ni diálogo"

Mientras el debate sobre la presencialidad y el teletrabajo continúa, con una disparidad de opiniones que se presume eterna tanto entre empresarios como entre trabajadores, desde Brasil un sindicato ha alzado su voz para denunciar la situación que se ha producido en un banco tras el despido masivo de sus trabajadores.

Concretamente, ha sido el Sindicato de Trabajadores Bancarios de São Paulo el que ha denunciado que Itaú Unibanco despidió a principios de este mes de septiembre a aproximadamente 1.000 empleados tras haber estado monitorizándolos durante “más de seis meses”, detectando “una baja adhesión al teletrabajo”.

Despido masivo y “sin previo aviso” por bajo rendimiento en régimen de teletrabajo

Según el comunicado emitido por la patronal, los damnificados, que ejercían su jornada laboral de forma híbrida o bajo régimen total de teletrabajo, fueron despedidos por supuestos registros de inactividad en sus máquinas corporativas, “sin previo aviso ni diálogo con el sindicato”.

Además, denuncian que los periodos de inactividad que, según el banco, podían ser de cuatro horas o más, no consideran “la complejidad de la banca remota, posibles fallos técnicos, problemas de salud, sobrecarga o ni siquiera la organización del trabajo en equipo”, según ha criticado en el comunicado el director del Sindicato, –que además es empleado del banco Itaú–, Maikon Azzi.

En esa línea, en el comunicado también destacó que los despidos se realizaron “de forma arbitraria y deshumana”, ya que, en estos meses de monitoreo, no existió un intento de diálogo con los trabajadores, ya sea una advertencia para corregir las conductas o para entender los motivos de la inactividad.

Tras lo ocurrido, el sindicato exige que los puestos ahora vacantes sean repuestos, ya que los trabajadores de la compañía están “sobrecargados”.

El banco defiende los despidos

Desde la otra parte, en un breve comunicado remitido a EFE, el Banco Itaú ha argumentado que su decisión responde a “una revisión criteriosa de las conductas relacionadas al trabajo remoto y al registro de la jornada”, si bien no precisa cuántos trabajadores fueron despedidos en total.

Según la entidad financiera, “en algunos casos fueron identificados patrones incompatibles” con los “criterios de confianza” que tiene el banco, razón por la cual defienden haber desvinculado a estos empleados de la empresa.

“Estas decisiones forman parte de un proceso de gestión responsable y tienen como objetivo preservar nuestra cultura y la relación de confianza que hemos construido con nuestros clientes, colaboradores y la sociedad”, ha señalado la oficina de prensa de la entidad financiera, que representa al mayor banco privado de Latinoamérica, con operaciones en 18 países. No en vano, Itaú obtuvo en el primer semestre de 2025 un beneficio neto de 22.636 millones de reales (unos 4.112,2 millones de dólares), un valor un 14,1 % superior al de los primeros seis meses del año pasado.