El desempleo sigue en mínimos desde 2007, destaca el Ministerio de Trabajo, que informa de un 8,5% más de contratos registrados respecto al mismo mes en 2024

Hay dos condiciones por las que un trabajador puede elegir turno en su empresa: tienen preferencia los estudiantes

Compartir







El paro en España bajó en 4.846 personas en septiembre en relación con el mes anterior (-0,2%). El dato, según recogen las oficinas de los servicios públicos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, se debe especialmente al descenso del desempleo en la construcción y los servicios.

Después del retroceso de septiembre, el número total de desempleados se situó así en 2.421.665 personas, su menor cifra en un mes de septiembre desde 2007, según asevera y subraya el Ministerio.

PUEDE INTERESARTE La justicia vasca avala el despido de la directora de una sucursal bancaria que iba a la peluquería en su jornada laboral: cerraba durante horas

El descenso del paro en septiembre

El descenso del desempleo registrado el pasado mes, inciden, es el primero que se produce en un mes de septiembre desde 2007 si se exceptúan los ejercicios 2020 y 2021, afectados por la pandemia del Covid, años en los que el paro bajó en 26.329 y 76.113 desempleados, respectivamente.

Analizando la serie histórica, desde su inicio comparable en 1996, el paro sólo ha bajado en septiembre en seis ocasiones: 2005, 2006, 2007, 2020, 2021 y 2025.

Específicamente, el mayor descenso del paro en un mes de septiembre fue el de 2021 (-76.113 desempleados) y el mayor repunte tuvo lugar en 2011, cuando se incrementó en casi 96.000 parados.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El desempleo acumula un descenso de 153.620 personas en el último año

De acuerdo con los datos del Ministerio, en términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en septiembre en 29.689 personas respecto al mes anterior.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De este modo, en el último año, el desempleo acumula un descenso de 153.620 personas, lo que supone casi un 6% menos, con un retroceso del paro femenino de 84.834 mujeres (-5,4%) y una caída del desempleo masculino de 68.786 varones (-6,7%).

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El paro desciende en casi todos los sectores económicos

Con esta estadística, el paro registrado descendió en todos los sectores económicos, menos en el colectivo sin empleo anterior, donde aumentó en 5.479 desempleados (+2,4%) respecto a agosto.

La mayor bajada se la anotó la construcción, con 4.670 desempleados menos (-2,6%), seguido de los servicios, que restaron 3.067 parados (-0,17%); la industria, con 1.422 desempleados menos (-0,7%), y la agricultura, donde el paro retrocedió en 1.166 personas (-1,5%).

Además, el paro descendió en septiembre en ambos sexos, aunque la disminución fue ligeramente mayor en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino bajó en 2.827 mujeres en comparación con agosto (-0,2%), mientras que el masculino retrocedió en 2.019 desempleados (-0,2%).

De esta forma, al acabar el noveno mes del año, el número total de mujeres en paro se situó en 1.468.904 desempleadas, su menor cifra desde 2008, mientras que el de varones totalizó 952.761 desempleados, con lo que ya encadena cinco meses por debajo de la cota del millón. Trabajo ha destacado que el paro femenino sólo había descendido con anterioridad en un mes de septiembre en tres ocasiones.

Analizando los datos según las franjas etarias, el desempleo entre las personas de 25 y más años disminuyó en 20.931 desempleados en septiembre (-0,9%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años se incrementó en 16.085 personas (+9,6%).

No obstante, y pese a ello, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha destacado que el número total de parados menores de 25 años se situó en septiembre en su nivel más bajo desde 2007, con un total de 183.716 desempleados.

El paro desciende en nueve comunidades autónomas, con Cataluña en cabeza

Por comunidades autónomas, el paro registrado en septiembre descendió en nueve comunidades autónomas, situándose el mayor descenso en Cataluña (-5.293 desempleados), seguido de Canarias (-4.842) y Comunidad Valenciana (-2.739).

En la otra parte, subió en ocho regiones, especialmente en Andalucía (+7.116 desempleados), Galicia (+3.394 parados) y Asturias (+1.219).

Por provincias, el paro bajó en 23 de ellas, con Barcelona en cabeza (-4.783 desempleados), seguida de Las Palmas (-2.685) y Valencia (-2.488).

Por contra, aumentó en 29 provincias, especialmente en Cádiz (+3.683 parados), A Coruña (+1.254) y Asturias (+1.219 desempleados).

Entre la población extranjera, el paro subió en 3.300 desempleados respecto al mes anterior (+1%), hasta situarse el total de inmigrantes en paro en 325.908 desempleados, lo que supone 14.068 parados menos que hace un año (-4,1%).

Los contratos laborales: el 43,3%, fijos

Respecto a los contratos, en septiembre se registraron un total de 1.533.773 contratos, es decir, un 8,5% más que en igual mes de 2024.

Según los datos del Ministerio, de ellos, 663.825 fueron contratos indefinidos, un 7,2% más que en septiembre de 2024. En total, precisan, el 43,3% de todos los contratos realizados en septiembre fueron indefinidos, porcentaje que en agosto fue del 37,1%.

Dentro de los indefinidos, se realizaron 269.782 contratos a tiempo completo, un 6,5% más que en igual mes del año anterior; 176.766 a tiempo parcial (+7%) y 217.277 fijos-discontinuos (+8,2%).

El 56,7% contratos temporales

En cuanto a los contratos temporales, fueron un total de 869.948 entre los que fueron suscritos en septiembre, un 9,5% más que en igual mes de 2024. En total, estos contratos representaron el 56,7% del total de la contratación efectuada en el noveno mes del ejercicio.

En los nueve primeros meses del año se han firmado algo más de 11,6 millones de contratos, un 1,7% más que en igual periodo del año anterior. De ellos, 4,8 millones fueron contratos indefinidos, un 0,6% menos, y 6,8 millones eran de carácter temporal, un 3,5% más que en el periodo enero-septiembre de 2024.

El gasto en prestaciones por paro: 2.109 millones de euros

Según detalla el Ministerio de Trabajo, el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en agosto de 2025 (último dato disponible) la cifra de 2.109 millones de euros, un 5,5% más que igual mes de 2024.

En esta línea, el gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.372 euros en el octavo mes del año, un 24,2% más que en agosto del año pasado.

Respecto a la cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de agosto fue de 984,3 euros, lo que supone un aumento de 26,2 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2,7%).

¿Cuántas personas recibieron prestación por desempleo?

Respecto a cuántas personas recibieron prestación por desempleo, el total de beneficiarios se situó en 1.875.821 personas, cifra un 1,6% superior a la del mismo mes de 2024.

La tasa de cobertura frente al desempleo, que un año antes estaba situada en el 76,5%, se situó en agosto de 2025 en el 82,5%, "el nivel más alto de la serie histórica", según ha destacado el Ministerio.

Al respecto, cabe recordar que los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que el Ministerio ha publicado este jueves las cifras de desempleo de septiembre y la estadística de prestaciones de agosto.