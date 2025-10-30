Juan Salinas 30 OCT 2025 - 05:30h.

Esta experta ofrece consejos prácticos para preparar entrevistas, negociar el salario o mantener la motivación ante los 'no'

En un mercado laboral más competitivo que nunca, donde cientos de candidatos pueden postularse por una sola vacante, destacar ya no es cuestión de suerte o de cualidades, sino de estrategia. La digitalización ha transformado no solo la forma en que trabajamos, sino también cómo somos evaluados: softwares filtran currículums antes de que lleguen a ojos humanos, y plataformas como LinkedIn se han convertido en herramientas clave para conectar con oportunidades. En este contexto, comprender las reglas del nuevo juego profesional se ha vuelto indispensable para quienes buscan trabajo.

Para entender mejor este panorama, conversamos con Adriana Carvajal, experta en empleo y exintegrante de equipos en LinkedIn y Google, que hoy se dedica a formar a profesionales en la búsqueda estratégica de empleo y a divulgar su labor en su cuenta de Instagram. Durante la entrevista con Informativos Telecinco, Carvajal comparte su visión sobre los retos del mercado laboral actual, las habilidades más valoradas por los reclutadores, y los pasos prácticos para destacar en los procesos de selección.

Pregunta: Adriana, ¿cómo describirías el panorama actual del empleo? ¿Por qué crees que hoy en día encontrar trabajo se ha vuelto un reto para tantas personas?

Respuesta: Está más competitivo que nunca. Por un lado tenemos cada vez más personas compitiendo por las mismas vacantes (en sectores tecnológicos y digitales, por ejemplo, llega a haber más de 300 candidatos por oferta).

"Hoy en día solo uno de cada cuatro currículums llega a ser leído por un reclutador"

Por otro lado, la tecnología está transformando la forma en la que trabajamos y en la que nos seleccionan. Y eso facilita muchas cosas, pero también complica otras. Un ejemplo clarísimo de esto son los ATS (Sistema de Seguimiento de Candidatos), un software que las empresas utilizan para automatizar y agilizar el proceso de reclutamiento y contratación. Antes, enviar tu CV era garantía de que Recursos Humanos lo leyese. Hoy en día se estima que las posibilidades de que eso pase son del 25%.

Como candidatos, o nos ponemos las pilas entendiendo bien cómo funciona un proceso de selección o nos quedaremos por el camino. La búsqueda de empleo ya no puede ser improvisada sino que requiere estrategia, y eso es justo lo que muchos de mis alumnos trabajan: cómo comunicar bien su valor y destacar entre cientos de perfiles.

"Las empresas valoran cada vez más la capacidad de aprendizaje, la comunicación y la creatividad"

P: En tu experiencia en empresas como LinkedIn y Google, ¿qué cualidades o competencias crees que más valoran los reclutadores actualmente?

R: Intento no hablar de forma generalizada porque cada empresa y posición es un mundo, pero hay varias habilidades transversales que están ganando cada vez más relevancia:

En primer lugar, está la capacidad de aprendizaje: en un mundo donde las necesidades cambian rápidamente, profesionales que aprendan rápido y tengan curiosidad nunca sobran.

Por otro lado, la comunicación y colaboración: incluso en entornos muy técnicos, la capacidad de trabajar bien con otros y comunicar y vender tus ideas marca la diferencia.

Finalmente, añadiría la creatividad: muchas veces asociamos la creatividad a trabajos únicamente del sector creativo, pero en realidad es clave en cualquier rol que implique resolver problemas. Hay mucho valor en el cuestionar, proponer y experimentar.

P: ¿Y cómo pueden los candidatos diferenciarse en un mercado laboral tan competitivo?

R: Para mí, hay cinco pilares fundamentales que son los que cubro en mis cursos:

El primero se basa en diseñar bien tu plan de acción. Si no sabemos qué queremos y dónde queremos llegar, es imposible que lleguemos ahí. Detecta cuáles son tus habilidades naturales y apuesta por una carrera profesional que juegue con ellas. Esa va a ser tu mayor ventaja competitiva.

En segundo lugar, crea un CV ultra fuerte. No basta con listar tus descripciones de puestos pasados, explicando por qué te contrataron. Tienes que evidenciar por qué valió la pena contratarte. La mejor forma de hacerlo es incluyendo logros cuantificables.

En tercer lugar, optimiza tu perfil de LinkedIn para la búsqueda de empleo. Si tu perfil no aparece en las búsquedas de los reclutadores, estás perdiendo oportunidades que te interesan.

En cuarto lugar, crea oportunidades aprendiendo a contactar con gente a puerta fría. Si no sabes hacer networking efectivo con gente que no conoces, te quedarás siempre limitado a las oportunidades que aparezcan en tu círculo cercano, que serán ínfimas en comparación con las oportunidades de fuera.

Por último, prepárate bien las entrevistas, entendiendo qué te están evaluando y cual es la mejor forma de demostrar que tienes las competencias que buscan.

P: Siempre se dice que la primera impresión es clave. ¿Qué aspectos crees que más pesan en esos primeros minutos de una entrevista?

R: Para mí lo más importante es proyectar una naturalidad profesional: ser tu mejor versión profesional sin perder autenticidad. Antes de la entrevista, revisa el código de vestimenta de la empresa para no desentonar. Llega siéntete cómodo y seguro, y enfoca la conversación con el reclutador como un intercambio natural entre dos profesionales. La preparación es clave para ir con confianza.

"El mayor error de los candidatos es no cuantificar sus logros: eso demuestra tu verdadero valor"

P: En tus redes compartes muchos consejos sobre cómo destacar en procesos de selección. ¿Qué errores comunes ves que cometen los candidatos al presentarse o al hablar de sí mismos?

R: Hay tres errores que se repiten mucho: el primero, no adaptar el CV ni el discurso a la vacante. El primer feeling que tiene que dar tu CV es que “habla” el lenguaje del puesto que te interesa.

Otro error muy común es describir tareas de forma muy genérica. Mucha gente peca de limitarse a explicar su descripción de puesto en el CV. No está mal, pero muchas veces es deducible por el nombre del puesto, o lo podría encontrar online o no me dice nada de ti como trabajador. En cambio, un enfoque todavía mejor es detallar tu impacto.

Por último, es importante no cuantificar tus logros. El mayor predictor de desempeño futuro es el desempeño pasado, por lo que saber demostrar que fuiste un buen trabajador es oro.

"La seguridad en una entrevista nace de la preparación; la autenticidad, de la coherencia"

P: ¿Qué consejos darías para proyectar seguridad y autenticidad durante una entrevista?

R: La seguridad viene de la preparación. Haz el trabajo previo de entender qué se te va a evaluar, prepara respuestas de preguntas típicas y practica contestar esas preguntas de forma elocuente. La autenticidad, al final, es simplemente mostrarte coherente: hacer que lo que cuentas, lo que proyectas y lo que has hecho encajen.

P: Uno de los momentos más temidos de una entrevista es cuando preguntan: “¿Cuáles son tus expectativas salariales?”. ¿Por qué crees que esta pregunta genera tanto nerviosismo?

R: Por un mix de muchas cosas: no saber realmente cuánto vale lo que sabemos en el mercado, no estar acostumbrados a hablar de dinero (muchas veces es algo cultural), porque la pregunta se hace en un entorno donde no siempre nos sentimos seguros, y porque creemos que, contestemos lo que contestemos, nos va a repercutir de forma negativa. Si pedimos demasiado, nos arriesgamos a quedarnos fuera por ser demasiado caros. Si pedimos poco, lo mismo estamos infravalorando nuestro talento y nos arrepentimos después. El nerviosismo se pasa con la práctica, y es normal que nos sintamos así, aunque no debería darnos miedo hablar de salario.

"Cuando te pregunten sobre salario, intenta dar un rango más que una cifra específica"

P: Entonces, ¿qué respuestas estratégicas podemos dar cuando nos pregunten sobre el salario?

R: Por muy cliché que suene la frase, la información es poder y cuánto más info tengas más fácil es dar una respuesta que no ande muy desencaminada. Antes de contestar, indaga más sobre las responsabilidades reales del puesto y la horquilla salarial que tengan aprobada para esa posición. En el caso de que insistan en que digas un número, intenta dar un rango más que una cifra específica. Por ejemplo: “Estoy explorando puestos con un salario que va de 30.000-40.000€, ¿es algo que encaja con este puesto?”.

Evidentemente, no tiene sentido hacer esto si no has hecho tú una investigación previa por lo que, de nuevo, la preparación es clave.

P: ¿Y cómo se puede preparar uno antes de una entrevista para tener claro un rango salarial realista?

R: Pues para hacer los deberes antes es bueno investigar en webs como LinkedIn, Glassdoor, Levels.fyi, etc, que te permiten comparar salarios por puesto, empresa y país. También ayuda hablar con gente del sector o con antiguos empleados, ya que la información interna es siempre más precisa que la que se publica.

P: ¿Qué papel juegan hoy en día las redes profesionales, como LinkedIn, en la búsqueda de empleo?

R: Un papel enorme, especialmente para casos en los que las vacantes son competitivas. Muchos asocian LinkedIn con un portal en el que subes tu CV, pero es muchísimo más que eso. Es una red perfecta para conectar con otros profesionales que están donde quieres estar.

Tener a alguien que pueda referirte a una empresa y darte buenos consejos a lo largo del proceso de selección puede ser la diferencia entre conseguir el puesto o no, y LinkedIn es la herramienta perfecta para expandir tu red de contactos profesional. Si sabes aprovecharla al máximo, claro.

P: ¿Recomiendas adaptar el currículum y la carta de presentación para cada oferta? ¿Qué tanto influye eso realmente?

R: Adaptar el CV a la oferta no implica crear uno distinto para cada vacante, pero sí ajustarlo por industria o tipo de rol. Una misma experiencia puede presentarse de formas diferentes según lo que busques. Si postulas a posiciones en áreas distintas, asegúrate de que tu CV refleje las habilidades y la forma de pensar que más se valoran en cada una.

"Los rechazos no son personales: entender el feedback y seguir mejorando es clave para avanzar"

P: ¿Y cómo podemos mantener la motivación cuando se enfrentan varios rechazos seguidos?

R: Recordando que los “no” forman parte del proceso. No todos los rechazos son personales; a veces la empresa busca algo distinto, o simplemente el timing no encaja. Intenta siempre pedir feedback para entender bien qué puedes mejorar, implementa lo aprendido, no quemes puentes y rodéate de una comunidad que te apoye.

P: Y tú que has trabajado en empresas líderes a nivel mundial, ¿qué aprendiste de esos entornos que podría servirle a alguien que sueña con llegar ahí?

R: Yo pensaba que acceder a empresas como esas era algo virtualmente imposible y los únicos referentes que tenía de empleados de esos sectores eran todos hombres norteamericanos. Encontrar referentes que te hagan sentir que acceder a esas oportunidades es posible es fundamental, porque si no te crees que eres capaz no hay forma de conseguirlo.

Las Big Tech son empresas muy mitificadas por los medios, pero al final son empresas normales, con sus necesidades y sus limitaciones, y no hace falta ser ningún genio para trabajar ahí. La diferencia principal es que como atraen mucho talento, sus procesos de selección son mucho más rigurosos y exigentes que la media y, por ende, requiere una preparación mucho más estratégica.

P: Por último, ¿qué consejo le darías a una persona que está empezando de cero y quiere crecer profesionalmente?

R: Le aconsejaría que fuese intencional con su carrera laboral. Meterte en una carrera en la que vas a odiar los lunes es un precio caro a pagar. Dedícale tiempo a saber cuáles son tus fortalezas y buscar qué tipo de trabajo encaja con ellas. La vida es más divertida cuando usas tu carrera laboral como herramienta para diseñar la vida que realmente quieres.