Casi diez millones de pensionistas tiene la vista puesta en el calendario de febrero no solo para conocer la fecha de cobro de esta prestación económica de la Seguridad Social, sino también por el incremento aprobado por el Gobierno en un segundo decreto pendiente aún de votación tras ver como decaía el anterior por los votos en contra de PP, Vox y Junts. El Ejecutivo sufrió un fuerte varapalo parlamentario que ahora ha logrado solucionar al desligarlo del escudo social lo que ha facilitado que el resto de formaciones contrarias al 'paquete ómnibus' hayan aceptado cambiar su voto y apoyarlo.

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la nómina mensual de pensiones contributivas supera ya los 12.800 millones de euros, reflejando el impacto de la reforma estructural que vincula las subidas al Índice de Precios al Consumo (IPC).

¿Cuándo se cobra la pensión en febrero de 2026?

Legalmente, la Seguridad Social ordena el pago de las pensiones el primer día hábil del mes vencido (en este caso, el 2 de marzo). Sin embargo, gracias a los convenios de colaboración con las entidades financieras, la práctica habitual es el adelanto de la nómina a la última semana del mes en curso.

Para este febrero de 2026, las fechas estimadas de abono según el sector bancario son:

Bankinter y Unicaja: han confirmado el adelanto más temprano, previsto para el viernes 20 de febrero.

han confirmado el adelanto más temprano, previsto para el viernes 20 de febrero. Banco Santander, Sabadell e Ibercaja : realizarán el ingreso mayoritariamente el lunes 23 de febrero.

: realizarán el ingreso mayoritariamente el lunes 23 de febrero. CaixaBank : fiel a su política de pagar el día 24, el abono se efectuará el martes 24 de febrero.

: fiel a su política de pagar el día 24, el abono se efectuará el martes 24 de febrero. BBVA, ING y Abanca: el grueso de sus clientes verá el apunte en cuenta el miércoles 25 de febrero.

Las claves del nuevo Decreto: Revalorización y cuantías

El Real Decreto-ley 3/2026 publicado en el BOE el pasado 4 de febrero establece el marco definitivo para las cuantías de este año. La gran noticia para los pensionistas es que la revalorización tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero, por lo que la nómina de febrero ya incluye la subida consolidada.

Eso significa que las pensiones contributivas y las Clases Pasivas del Estado experimentan un incremento general del 2,7 %. Este porcentaje responde a la media de la inflación interanual, garantizando que los pensionistas no pierdan capacidad de compra frente al aumento de los precios. En términos medios, esto supone unos 570 euros adicionales al año para un jubilado con la pensión media del sistema.

No menos importante es que el Ejecutivo ha aplicado una discriminación positiva hacia los colectivos más vulnerables, de forma que, siguiendo la senda de la reforma de las pensiones:

Pensiones No Contributivas e IMV: Se revalorizan un 11,4% , situándose en 8.803,20 euros anuales (unos 628,80 euros mensuales en 14 pagas).

, situándose en 8.803,20 euros anuales (unos 628,80 euros mensuales en 14 pagas). Pensiones mínimas de viudedad con cargas: También suben un 11,4 % , alcanzando los 17.592,40 euros anuales.

, alcanzando los 17.592,40 euros anuales. Mínima de jubilación (hogar unipersonal): Sube un 7,07 %, fijándose en 13.106,80 euros anuales.

Para las rentas más altas, el límite máximo de percepción de pensión pública se eleva en 2026 hasta los 3.359,60 euros mensuales (47.034,40 euros anuales).

Cambios en la financiación: MEI y Cuota de Solidaridad

No todo son incrementos en las prestaciones; el decreto también actualiza los mecanismos de sostenibilidad. Este febrero, los trabajadores en activo y las empresas notarán un ajuste en sus nóminas debido que el tipo de cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) sube al 0,90 % (frente al 0,80% de 2025), repartiéndose en un 0,75 % para la empresa y un 0,15 % para el trabajador.

También se incrementa la conocida como Cuota de Solidaridad que afectará a los salarios que superan la base máxima de cotización (fijada en 5.101,20 euros mensuales), con tipos que oscilan entre el 1,15 % y el 1,46 % según el tramo salarial.