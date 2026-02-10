Un padre mata a su hija de un disparo tras discutir sobre la tenencia de armas en casa y Trump

Lucy no quería que su padre portara armas en casa con niños pequeños alrededor y discutió con él también sobre Trump.

Un joven de 22 años intenta salvar a su familia en Italia y la sentencia al dar un número erróneo a Emergencias

Lucy no quería que su padre portara armas en casa con niños pequeños alrededor. Era una ferviente partidaria de no portar armas. Y ha sido precisamente una que tenía su padre en casa la que ha acabado con su vida.

La tragedia se produjo en una casa de Texas, Estados Unidos, tras una discusión sobre armas y el presidente Donald Trump. El padre, alcohólico, disparó en el corazón a su hija, de 23 años, y acabó con su vida. La joven había ido a visitar a su padre junto con su novio, según ha desvelado el 'Daily Mail'.

El padre no va a ser procesado

Lo más llamativo del caso, es que un jurado ha determinado que el padre no tenía que ser procesado. Todo, hasta el momento, se considera un accidente. La madre de la joven, Jane Coates, calificó esta decisión como "desconcertante, más allá de toda comprensión".

El padre, que se había vuelto a casar, tenía un arma de fuego en la casa con sus hijas pequeñas alrededor. Sus antecedentes con el alcohol eran conocidos, de hecho sufrió una 'convulsión alcohólica' en 2023 que lo dejó en coma inducido, de la que se recuperó tras su ingresó en rehabilitación antes de sufrir una 'recaída' en 2024. Pero nada dijo de su adicción a la bebida para poder portar armas.

Su novio dice que discutieron por Trump

El novio de la joven, Sam Littler, declaró que la joven había discutido con su padre sobre Donald Trump la mañana de su muerte. El entonces presidente electo había sido condenado por pagar dinero para silenciar a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels.

Las imágenes de la cámara corporal de la policía llegando a la casa después del tiroteo mostraron al señor Harrison diciendo que el arma "se disparó" mientras se la mostraba a su hija. "Nos estábamos preparando para ir al aeropuerto y estábamos hablando de armas. La saqué y se disparó justo cuando ella estaba allí parada", continuó Harrison. Estaba en la mesita de noche, en una caja cerrada. La saqué y, simplemente, se disparó.

La nueva esposa del padre señaló que este que dijo que su hija y él estaban mirando el arma porque ella quería verla antes de irse. El novio y la madre de la joven no se creen esta versión. El padre ha reconocido que había bebido un cartón de 500 ml de vino blanco esa mañana, pero niega estar borracho.

El señor Harrison dijo que compró la pistola Glock de 9 mm como arma de "defensa doméstica", lo que significa que no necesitaba una licencia siempre y cuando no la sacara en público. "No tenía ninguna experiencia previa ni entrenamiento formal" sobre armas de fuego, dijo. "No estaba bajo la influencia del alcohol en el momento del accidente", se justificó.

Un padre roto: "Llevaré este peso hasta la tumba"

"Ella significaba el mundo para mí.", confiesa ahora el padre. "No pasa un día sin que reviva esos momentos y llevaré el peso de esos acontecimientos a mi tumba. Lucy fue la luz de mi vida. Desde que nació, hasta verla crecer hasta convertirse en la joven extraordinaria en la que se convirtió —desde sus primeros pasos hasta su graduación, donde lloré de orgullo— fue el mayor privilegio de mi vida. Lucy adoraba a sus hermanas menores, y nuestro hogar nunca estaba realmente completo a menos que ella estuviera en él, riendo, abrazándose y llenando cada habitación de alegría. Perder a Lucy nos destrozó a todos. Perdí a mi mejor amiga. Mis hijas perdieron a su hermana mayor y heroína, y su madrastra perdió a su hijastra, quien le enseñó a ser madre".

El padre reconoce también que acepta "plenamente las consecuencias de mis actos y no hay día en que no sienta el peso de esa pérdida, un peso que llevaré por el resto de mi vida y sé que nada de lo que diga podrá aliviar el dolor que esta tragedia ha causado. No puedo deshacer lo ocurrido, pero puedo honrar a Lucy siendo el mejor padre posible para sus hermanas y llevando su memoria en todo lo que hacemos. Lamento profundamente el dolor que sienten otros por esta tragedia. El espíritu de Lucy —su calidez, su humor, su bondad— vivirá en todos los que la amamos", ha manifestado.

Durante su última visita, Lucy escribió una carta en la que decía que Texas era su hogar y que se sentía afortunada de formar parte de "la mejor familia del mundo". Esa carta es ahora uno de los tesoros más preciados ara la familia.

Ella, amiga de Lucy: "Me había confesado que su padre tenía un problema con la bebida"

En una declaración leída ante el tribunal, la amiga de Lucy, Ella Gowing, dijo que le había "confesado" sobre el "problema con la bebida" de su padre. La presencia de un arma en la casa creó un "ambiente impredecible. Ella estaba categóricamente en contra de las armas".

Algo en lo que ha coindicido con la madre de Lucy. "No le hacía gracia que tuviera un arma. No le gustaba que tuviera un arma en casa. Era sensible, enérgica, inteligente, divertida y un gran ser humano".

Lucy visitaba regularmente a su padre y a sus medias hermanas en Texas, viajando allí dos o tres veces al año una vez que cumplió 18 años.

"Ella era la encarnación de maravillosas contradicciones; adoraba viajar y estar lejos, experimentar nuevos lugares y culturas, pero al mismo tiempo, no había nada que le gustara más que acurrucarse en pijama con las velas encendidas en casa. Ella podía ser dramática y discutir como si fuera el fin del mundo, pero también podía hablar con franqueza y no tener miedo de tener conversaciones atrevidas. Ella realmente estaba prosperando en la vida y, aunque esto nos da un gran consuelo, estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestra hermosa y maravillosa Luce", dice la familia.