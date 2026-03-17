Las pensiones de jubilación se cobran a mes vencido, pero algunas entidades bancarias adelantan el pago a sus clientes jubilados hasta una semana

¿Qué hacer si la Seguridad Social te retrasa la pensión? Plazos legales y cómo reclamar

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Preocupación entre los pensionistas por la fecha de pago de sus pensiones del mes de marzo de 2026 al coincidir los primeros días del mes de abril con el arranque de los festivos de la Semana Santa. La Seguridad Social paga las pensiones a mes vencido por lo que cabría esperar que el primer día hábil para los bancos fuese el lunes 6, pero una práctica bancaria habitual y extendida es la de adelantar el pago de este derecho a los clientes habituales.

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Aunque muchos ciudadanos creen que la Seguridad Social abona las pensiones el día 25 de cada mes, esta percepción no es correcta. Este organismo aclara que el pago oficial se realiza entre el día 1 y el 4 del mes siguiente, pero la mayoría de bancos adelantan el dinero a sus clientes utilizando fondos propios. Esta práctica se ha consolidado como una herramienta de fidelización bancaria y permite a los pensionistas disponer del dinero antes del inicio del mes, informa la web Finanzas.com.

Un adelanto generalizado entre el 23 y el 25 de marzo

Como viene siendo habitual mes tras mes, la mayoría de los pensionistas recibirán el ingreso entre el 23 y el 25 de marzo, dependiendo de la política de pagos a sus clientes de cada entidad financiera.

Los bancos, como es habitual, adelantan el abono para que los beneficiarios dispongan del dinero con antelación. Este año, el día 25 cae en miércoles, una fecha que tradicionalmente sirve como referencia para la mayoría de entidades. Además, marzo no coincide con festivos nacionales que puedan alterar el calendario, por lo que los pagos se realizarán con normalidad, según esta misma fuente.

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Tal como explica la web Democrata.es, las entidades financieras conocen de antemano qué clientes reciben pensión y cuál es el importe, lo que les permite anticipar el ingreso con fondos propios, aunque teniendo en cuenta que no existe obligación legal de hacerlo por lo que cada uno decide si lo hace o no adelanta o no atendiendo a sus intereses y políticas comerciales.

Otra circunstancia a tener en cuenta es cuando la fecha habitual de pago coincide con un día no laborable, en estos casos, lo más común es que el banco adelante el ingreso al día hábil anterior, aunque algunas entidades optan por hacerlo el siguiente día laborable.

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Calendario de pago de pensiones en marzo de 2026 por entidad bancaria

Según los medios citados, esta sería por fechas la lista completa de días de pago según cada entidad bancaria:

Lunes 23 de marzo

Bankinter

Unicaja

Caja de Ingenieros

Martes 24 de marzo

Banco Santander

CaixaBank

Miércoles 25 de marzo

BBVA

Banco Sabadell

Abanca

ING

Ibercaja

Laboral Kutxa

Kutxabank

Cajamar

Openbank

Primeros días de abril

Pibank

La Seguridad Social recuerda que para poder cobrar la pensión debidamente, es muy importante mantener los datos bancarios debidamente actualizados. También es posible solicitar la modificación de los datos bancarios para el cobro de la pensión desde la plataforma para trámites sin certificado digital del INSS pinchando en este enlace o desde el portal Tu Seguridad Social si dispone de certificado electrónico o cl@ve.