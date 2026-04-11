Los profesionales con desempeños peligrosos o con altos índices de siniestralidad, morbilidad o mortalidad pueden jubilarse anticipadamente

Jubilación anticipada a los 52 años por actividades penosas: a qué trabajos afecta y cómo se solicita

Compartir







Aumenta la presión a la Seguridad Social para incorporar a una jubilación anticipada a nuevos colectivos considerados vulnerables por la peligrosidad o penosidad de sus desempeños. Hasta el momento, una serie de profesiones ya tienen reconocida la posibilidad de retirarse a los 52 años sin una reducción en sus pensiones gracias a los conocidos como complementos reductores. Pero la Administración estudia incluir a otros profesionales en esta lista.

La Seguridad Social mantiene un régimen excepcional para determinados colectivos cuya actividad laboral se considera especialmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre. Para ellos, la edad ordinaria de jubilación puede reducirse mediante coeficientes reductores, un mecanismo que permite adelantar el retiro sin penalizaciones económicas. Aunque la norma general impide acceder a la pensión antes de los 52 años, existen excepciones y nuevos sectores están en proceso de incorporarse a este sistema.

PUEDE INTERESARTE Las nuevas enfermedades admitidas para tener derecho a la jubilación anticipada por discapacidad con 52 años

Qué son los coeficientes reductores y cómo funcionan

Los coeficientes reductores permiten rebajar la edad legal de jubilación en función del tiempo trabajado en profesiones con altos índices de siniestralidad, morbilidad o mortalidad. Para aplicarlos, el trabajador debe acreditar un mínimo de años en la actividad, estar en situación de alta o asimilada y cumplir los requisitos generales de acceso a la pensión.

Según informa la propia Seguridad Social, desde 2008, estos coeficientes no se aplican para acceder a la jubilación parcial, a la anticipada por condición de mutualista ni a otras modalidades de retiro anticipado. Tampoco generan porcentajes adicionales para quienes prolongan su vida laboral más allá de la edad ordinaria. Su único efecto es reducir la edad mínima de acceso a la pensión contributiva.

La normativa establece que la aplicación de coeficientes no puede situar la edad de jubilación por debajo de los 52 años, salvo para los trabajadores de los regímenes especiales de Minería del Carbón y Trabajadores del Mar, que mantienen las reglas previas a 2008.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Como recuerda CCOO, la aplicación de estos coeficientes conlleva un pequeño aumento en las cotizaciones a la Seguridad Social, que se reparte entre la empresa y el trabajador (o lo asume el autónomo), para asegurar la sostenibilidad del sistema.

Profesiones que ya pueden jubilarse antes sin perder pensión

Actualmente, los colectivos con coeficientes reductores aprobados y plenamente vigentes son:

Trabajadores incluidos en el Estatuto Minero

Personal de vuelo de trabajos aéreos (pilotos y otros profesionales técnicos)

(pilotos y otros profesionales técnicos) Trabajadores ferroviarios

Artistas

Profesionales taurinos

Bomberos al servicio de administraciones y organismos públicos

al servicio de administraciones y organismos públicos Ertzaintza

Policías Locales

Mossos d'Esquadra

Policía Foral de Navarra

Agentes forestales y medioambientales de las administraciones públicas

de las administraciones públicas Trabajadores con Discapacidad (65% o más)

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Estos colectivos pueden acceder a la jubilación anticipada sin sufrir recortes en su pensión, siempre que cumplan los años de actividad exigidos. En algunos casos, como bomberos o policías autonómicos y locales, la edad efectiva de retiro puede situarse entre los 59 y los 60 años, aunque con carreras largas es posible alcanzar los 52 años sin penalización.

Profesiones que están en proceso de incorporarse

Conductores profesionales: un avance decisivo

El sector del transporte por carretera está a las puertas de incorporarse al sistema de coeficientes reductores. La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) ha valorado como “determinante” que el Ministerio de Inclusión tramite conjuntamente la jubilación anticipada para asalariados y autónomos del transporte.

El procedimiento se enmarca en el Real Decreto 402/2025, que regula la aplicación de coeficientes en actividades con elevada penosidad o siniestralidad. Uatae y la patronal Fenadismer habían solicitado formalmente esta inclusión en 2025.

El sector presenta “largas jornadas, fatiga acumulada, estrés constante y una elevada exposición al riesgo”, recuerda Uatae, que insiste en que la dureza del trabajo es idéntica independientemente del régimen de cotización.

Tripulantes de cabina de pasajeros (TCP)

El personal de vuelo técnico ya disfruta de coeficientes reductores, pero los tripulantes de cabina de pasajeros siguen excluidos. CCOO Aéreo y Servicios Turísticos celebra que el grupo parlamentario Sumar haya registrado una proposición no de ley para modificar el Real Decreto 1559/1986 e incluir a los TCP.

El sindicato defiende que su trabajo presenta los mismos riesgos sanitarios y operativos que el de los pilotos, quienes sí pueden jubilarse anticipadamente sin merma en su pensión. La organización considera esta reforma una “reivindicación histórica”.

Fuerzas Armadas: inicio de los trámites

El Ministerio de Defensa ha anunciado el inicio de los trámites para declarar la carrera militar como profesión de riesgo, una demanda histórica de las asociaciones militares. La propuesta se debatirá en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS).

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) insiste en que la peligrosidad del servicio es evidente, especialmente para las tropas desplegadas en misiones internacionales como Líbano o Irak. Reclama que el reconocimiento permita el acceso a la jubilación anticipada sin merma económica.

Guardia Civil: incertidumbre y presión sindical

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha criticado la falta de claridad del Ministerio de Defensa sobre si el Instituto Armado está incluido en el reconocimiento de las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo. El sindicato exige que la declaración alcance a todos los guardias civiles, incluidos los pertenecientes a clases pasivas.

AUGC recuerda que el riesgo “no es una hipótesis”, sino la realidad diaria de quienes combaten el crimen organizado y patrullan las carreteras. Reclama que Interior y Defensa apliquen el reconocimiento “de forma simultánea” y abran el diálogo sobre jubilación anticipada y coeficientes reductores.