Carlos Plá Valencia, 29 MAY 2026 - 18:30h.

Frente al "elevado coste" y "complejidad tecnológica" de las actuales prótesis, este modelo apuesta por un sistema mecánico "simple, ligero y funcional"

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Investigadores de la Universidad de Alicante (UA) y del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) han desarrollado una nueva prótesis multifuncional y personalizable de miembro superior destinada a personas con ausencia total del brazo o de la articulación del codo.

Esta prótesis ya ha sido validada por usuarios que han constatado que permite realizar tareas cotidianas de forma autónoma. "Ingeniería que cambia vidas reales", señalan desde la universidad alicantina.

El equipo ha apostado por un diseño modular fabricado mediante impresión 3D que busca mejorar la autonomía y la comodidad a un bajo coste. El dispositivo permite intercambiar diferentes accesorios o 'gadgets' según la actividad que vaya a realizar, por lo que facilita tareas básicas de la vida diaria como comer, vestirse, escribir o sujetar objetos. El sistema también tiene una estructura telescópica ajustable y una cazoleta personalizada adaptada a la anatomía de cada paciente, detalla Isabial en un comunicado.

Prótesis asequible y adaptable

Uno de los principales problemas de las prótesis avanzadas actuales es su "elevado coste" y "complejidad tecnológica". Así, muchos modelos incorporan sensores, motores o 'software' específicos "que elevan el precio y limitan la autonomía de los propios usuarios por la necesidad de recargas frecuentes".

Frente a ello, la solución desarrollada por el equipo de la Unidad Mixta de Investigación en Diseño y Fabricación Biomédica (BioFab), en colaboración con la asociación universitaria Artefactos, apuesta por un sistema mecánico "simple, ligero y funcional, sin tornillería externa y con módulos fácilmente intercambiables que no requieren herramientas adicionales".

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"Nuestro objetivo es ofrecer una prótesis más versátil, adaptable y asequible, que realmente facilite la autonomía en el día a día y priorice las necesidades reales de los usuarios", explica el director científico de BioFab, Javier Esclapés.

Ventajas

Entre las ventajas de este innovador diseño, la cazoleta está fabricada con un material flexible, lavable, biocompatible y confortable para el contacto directo con el usuario, "aspecto que garantiza un ajuste ergonómico y adecuado durante su uso prolongado".

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El cuerpo del dispositivo se imprime del material que más se ajusta a la funcionalidad que va a desarrollar. En el caso del módulo para cocinar de manera autónoma, es de un material rígido, resistente al impacto y con alta tolerancia al calor para facilitar la limpieza y mantener unas medidas higiénicas adecuadas.

El uso de impresión 3D permite, además, "acelerar la personalización y adaptación a diferentes usuarios rápidamente, sin necesidad de moldes y con un menor coste de fabricación".

Este miércoles tendrá lugar la última sesión de un taller colaborativo en el que usuarios, familias, terapeutas e ingenieros valoran, evalúan y prueban los primeros prototipos de la prótesis. "Para nosotros es fundamental que el usuario maneje cada componente para lograr productos realmente funcionales", detalla la presidenta de Artefactos, Mercedes Llorens.