Agencia EFE 29 MAY 2026 - 18:45h.

La Unión Sindical de Inspectores de Educación de Andalucía hablan de "pánico penal" entre los profesores tras el caso de Sandra Peña

La Junta de Andalucía abrirá expediente sancionador al colegio de Sandra Peña por no activar el protocolo contra el acoso escolar

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La Unión Sindical de Inspectores de Educación de Andalucía (USIE Andalucía) han señalado que, tras el caso del suicidio de la alumna Sandra Peña tras un presunto caso de acoso en un centro escolar de Sevilla, hay un "pánico penal" de los docentes por miedo a ser inculpados por cuestiones que ocurran en sus centros educativos.

Así lo han indicado en las IX Jornadas de Formación, celebradas en Málaga y donde han explicado que la realidad en los colegios andaluces es que hay "una compleja maraña de exigencias administrativas, sociales, sanitarias y judiciales que sacuden diariamente la realidad" y convierten las aulas en "improvisados juzgados de guardia permanentes".

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Homicidio imprudente contra los profesionales del centro

Durante la jornada, el magistrado Fernando Portillo Rodrigo ha analizado el auto del Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla que decretó el sobreseimiento de la causa por homicidio imprudente contra los profesionales del centro educativo y ha explicado que la clave de ese archivo está en que se ha aplicado el artículo 11 del Código Penal.

Según el juez, "un defecto formal o un retraso cronológico en la cumplimentación de los anexos burocráticos de la plataforma digital Séneca constituye, de manera inequívoca, una irregularidad de carácter puramente administrativo", pero eso no puede derivar en responsabilidad penal para los docentes.

La responsabilidad penal

Para que haya esa responsabilidad penal, ha añadido el magistrado, la muerte de la joven tendría que haber ocurrido dentro del centro escolar, extremo que no se dio y que ayuda a que los docentes desmitifiquen "el pánico penal y la vulnerabilidad jurídica que atenaza la gestión diaria de las escuelas ante desenlaces fortuitos o multicausales".

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Los inspectores también han abordado la "desbordante y preocupante avalancha de actuaciones incidentales que saturan las agendas" y que les lleva a ser asesores de cuestiones muy técnicas que escapan de sus responsabilidades y que se usan en casos de divorcios, por ejemplo.

Ante este panorama de asfixia burocrática, la presidenta de USIE-Andalucía, Ana María Verdugo Bocanegra, ha expresado la urgente necesidad de redefinir las prioridades del sistema.

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El sindicato ha denunciado que la inercia de volcar de forma sistemática cualquier crisis judicial, sanitaria o social en las escuelas está desvirtuando por completo la verdadera esencia de la educación, que no es otra que formar integralmente al alumnado para la mejora de la sociedad.