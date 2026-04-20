La pensión media bruta en España está un 3 % por encima del coste de la vida

El elevado coste de vida y la escasez de vivienda en Baleares llevan a muchos jubilados a retirarse en la Comunidad Valenciana

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Europa mira con preocupación la evolución de sus sistemas públicos de pensiones. Las personas con más de 65 años suponen ya más del 20 % de su población y muchos de ellos viven gracias a estas pagas resultado de años de trabajo y cotización. Pero no todos logran llegar a fin de mes en sus países. De hecho, solo en cuatro las pensiones públicas permiten llevar una vida digna mes a mes y uno de esos es España.

La pensión media bruta en España está un 3 % por encima del coste de la vida

Es el resultado de un estudio de la consultora alemana especializada en datos estadísticos DataPulse Research. Según su informe publicado a principios de febrero, las pensiones españolas -cuya media se sitúa en 19 844 euros- están un 3 % por encima del coste de la vida en España -el gasto medio es de unos 19 349 euros)-. Junto a España, países como Polonia con un 4%, República Checa con un 18% o Rumanía con un 21% lideran la foto europea de territorios en cuanto a sostenimiento de pensión y gastos.

Más preocupante es la situación de los jubilados de los otros 23 países que conforman la UE-27 en los que sus pensiones se quedan por debajo del coste de la vida.

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En términos generales, el informe de DataPulse Research muestra una Europa profundamente desigual en materia de pensiones. Las diferencias no solo afectan a las pensiones medias brutas, sino también a la capacidad real de los jubilados para cubrir el coste de la vida en cada país.

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En la UE, la pensión bruta media de vejez era de 17 321 € en 2023. Pero la horquilla es enorme: desde 4 479 euros anuales en Bulgaria hasta 34 413 euros en Luxemburgo.

En la cima se encuentra Luxemburgo con una pensión media de jubilación de 34 413 € al año. Le siguen Dinamarca y Noruega , que ofrecen a sus jubilados 30 543 € y 29 176 €, respectivamente.

se encuentra con una pensión media de jubilación de 34 413 € al año. Le siguen y , que ofrecen a sus jubilados 30 543 € y 29 176 €, respectivamente. El escalón más bajo: En el otro extremo, los jubilados de Serbia y Bulgaria reciben el apoyo nominal más bajo, con pensiones anuales de 4 239 € y 4 479 €, respectivamente.

En el otro extremo, los jubilados de y reciben el apoyo nominal más bajo, con pensiones anuales de 4 239 € y 4 479 €, respectivamente. La media de la UE en los 27 países se sitúa en 17 321 euros. Las grandes economías como Alemania (19 138 euros), España (19 844 euros) y Francia (19 756 euros) se agrupan en torno a este punto medio.

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El coste de la vida afecta a las pensiones

Pero esto son solo datos brutos de ingresos que cuando se relacionan con el coste de la vida en cada país genera un escalafón muy diferente. Así, según DataPulse Research, "a diferencia de las pensiones, que se pagan en efectivo, los patrones de gasto varían según la edad, el tipo de hogar y el país, y no se publican sistemáticamente en euros solo para las personas mayores. Para solucionar esto, combinamos varias fuentes de Eurostat para estimar cuánto gastaron de media las personas de 60 años o más en cada país en años anteriores, y luego convertimos esas estimaciones a precios de 2023".

Como resultado de este cruce de datos, se comprueba que:

Luxemburgo es el lugar más caro para envejecer, con un gasto anual promedio para una persona mayor de 60 años que alcanza los 52 168 euros .

es el lugar más caro para envejecer, con un gasto anual promedio para una persona mayor de 60 años que alcanza los . En cambio, un jubilado en Bulgaria o Rumanía gasta una media de 4 558 € y 4 772 € , respectivamente, al año.

gasta una media de , respectivamente, al año. En las tres principales economías de Alemania, Francia e Italia , el coste de la jubilación oscila entre los 2 .000 y los 29 000 euros anuales.

Según este análisis, "esta brecha se debe a diferencias en los estilos de vida y las necesidades, pero en gran medida se debe a las diferencias en los niveles de precios y las estructuras de ingresos entre esos países europeos. Los bienes y servicios, desde la vivienda y los servicios públicos hasta la alimentación y la atención médica, cuestan mucho más en los países de altos ingresos que en las zonas de bajos ingresos del este y el sur de Europa".

Con estos datos, --concluye el informe--, "podemos ver si la contribución de cada estado cubre completamente el costo de vida promedio de sus jubilados. Nuestro estudio muestra que, para la gran mayoría de los europeos, la pensión estatal no es un ingreso que cubra todos los gastos, sino más bien un punto de partida que deja un importante déficit financiero . En todos los países, excepto en cuatro, la pensión típica de vejez no cubre la totalidad de los gastos de una persona , incluso antes de considerar los impuestos".

Así, en la parte contraria, a Rumanía, República Checa, Polonia y España nos encontraríamos a los jubilados de Eslovenia y Hungría, donde las pensiones públicas solo les permite cubrir un 39 % del coste total de la vida en sus países.