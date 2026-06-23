La mayoría de las pensiones se abonan en 14 pagas, doce mensualidades más dos extraordinarias, aunque hay una mínima parte de ellas que se abonan solo en 12 pagas

Un economista detalla la cantidad de dinero que supone realmente la subida de las pensiones de 2026 al mes para un jubilado 'estándar'

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Más de nueve millones de pensionistas en España están pendientes del abono de la paga de junio a la que se sumará un importe similar correspondiente a la primera extraordinaria del año. La Seguridad Social abona estas pensiones entre el día 1 y el 4 de cada mes- la norma dice que será el primer día hábil del mes en que se realiza el pago (a mes vencido) y siempre antes del cuarto día natural del mismo-. No obstante, la fecha exacta del ingreso de este importe a veces se adelanta por el banco del pensionista.

Qué bancos adelantan el pago

Este anticipo, que depende exclusivamente de cada banco, permite a millones de jubilados disponer antes del doble pago correspondiente al mes de junio.

La paga extra de verano se abona junto con la mensualidad ordinaria y tiene el mismo importe, siempre que el beneficiario haya generado el derecho completo durante el periodo de devengo —entre el 1 de diciembre y el 31 de mayo—. En caso contrario, se percibe de forma proporcional. No todas las pensiones, sin embargo, reciben 14 pagas: las derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional se abonan en 12 mensualidades, ya que las extras están prorrateadas.

De acuerdo con la información publicada por ABC, estas son las fechas previstas de ingreso de la paga extra y la mensualidad de junio en las principales entidades:

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Caixabank: a partir del 24 de junio

a partir del Bankinter: a partir del 22 de junio

a partir del BBVA: a partir del 25 de junio

a partir del ING: a partir del 25 de junio

a partir del Santander: a partir del 25 de junio

a partir del Abanca: a partir del 25 de junio

a partir del Sabadell: a partir del 25 de junio

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Estas fechas pueden variar ligeramente según la operativa interna de cada banco, pero mantienen la tendencia de los últimos años: adelantar el pago respecto al abono oficial de la Seguridad Social.

Una nómina de pensiones en máximos históricos

El sistema afronta este doble pago en un contexto de gasto creciente. La nómina de las pensiones alcanzó en mayo los 14.365 millones de euros, un 6 % más que en el mismo mes del año anterior, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En total, se han abonado 10,48 millones de pensiones a cerca de 9,5 millones de personas, lo que supone un incremento del 1,5 % en ambos casos.

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El aumento responde tanto a la revalorización anual vinculada al IPC como al progresivo envejecimiento de la población. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que el gasto neto en pensiones se sitúe en torno al 13 % del PIB de media entre 2022 y 2050, dos décimas menos que en su evaluación anterior y por debajo del límite del 13,3 % fijado en la cláusula de cierre de la reforma.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado que el gasto alcanzará un máximo del 15,3 % del PIB en torno a 2050, coincidiendo con la jubilación de la generación del baby boom, para después moderarse hasta el 14,2 % en 2070.

Tipos de pensiones: contributivas y no contributivas

El sistema distingue dos grandes modalidades:

Pensiones contributivas

Requieren haber cotizado y su cuantía depende de las aportaciones realizadas. Incluyen:

Jubilación: ordinaria, anticipada (por voluntad del trabajador, por cese involuntario, por actividades penosas o tóxicas, por discapacidad), parcial, flexible o especial a los 64 años.

ordinaria, anticipada (por voluntad del trabajador, por cese involuntario, por actividades penosas o tóxicas, por discapacidad), parcial, flexible o especial a los 64 años. Incapacidad permanente: total, absoluta y gran incapacidad.

total, absoluta y gran incapacidad. Fallecimiento: viudedad, orfandad y prestaciones en favor de familiares.

viudedad, orfandad y prestaciones en favor de familiares. SOVI: vejez, invalidez y viudedad para colectivos anteriores al sistema actual.

Pensiones no contributivas

Se conceden a personas sin recursos suficientes, aunque no hayan cotizado o lo hayan hecho de forma insuficiente. Incluyen:

Jubilación no contributiva

Incapacidad no contributiva

Su gestión corresponde a las comunidades autónomas y al IMSERSO en Ceuta y Melilla.