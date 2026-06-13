Sergio Delgado 13 JUN 2026 - 07:30h.

Si a la subida le añadimos el efecto del IRPF para una pensión media el incremento y "la repercusión efectiva en la economía diaria de ese jubilado estándar es insignificante"

Las cuantías de las pensiones máximas y mínimas en 2026 en España y del subsidio para mayores de 52 años

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Las pensiones contributivas han subido en 2026 en torno a un 2,7%, siguiendo el mecanismo de actualización vinculado al Índice de Precios al Consumo (IPC) medio interanual. Y en base a un sistema vigente basado en la Ley 21/2021, que incorporó la actualización automática de las pensiones con el objetivo de preservar el poder adquisitivo y evitar pérdidas frente al aumento del coste de la vida.

La medida ha beneficiado a más de 9,4 millones de pensionistas y a más de 10,4 millones de prestaciones contributivas, además de las correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado.

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Según las estimaciones del Gobierno, la pensión media de jubilación ha incrementado su cuantía anual en torno a 572 euros, mientras que la pensión media del sistema supera los 1.316,7 euros mensuales.

Todo esto son datos. Pero la gran pregunta es si realmente este aumento tiene un efecto perceptible en el día a día de quienes reciben estas prestaciones.

“Tomando como referencia la pensión media de jubilación en España, la subida producida en 2026 supone unos 572 euros anuales aproximadamente", explica Alfredo Hernández Torres, copresidente de la Comisión de Relaciones Laborales del Colegio de Economistas de Valencia y añade, “estamos hablando de una pensión de 1569,70 euros al mes en 14 pagas" y que, trasladado a la práctica, "en importe mensual serían unos 47 euros más al mes".

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No todos los pensionistas parten de la misma situación

Una subida porcentual idéntica no implica una mejora igual para todos los jubilados. El punto de partida marca diferencias importantes entre regímenes y perfiles de cotización.

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Hernández Torres recuerda que "existe una gran variabilidad en las pensiones ya que en Régimen General la media es de 1729,62 euros mientras que en el régimen de trabajadores autónomos es de 1058,51 euros, sensiblemente inferior".

Aunque explica que "todas las superiores a la mínima han recibido esa subida del 2,7% para 2026", el resultado práctico cambia sustancialmente dependiendo de la pensión inicial.

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Las diferencias entre quienes cotizaron como asalariados y quienes desarrollaron su actividad como autónomos siguen siendo uno de los elementos más determinantes del sistema actual. Esa brecha continúa trasladándose también a la etapa de jubilación.

El efecto del IRPF reduce buena parte del incremento

La cifra anunciada inicialmente no coincide con el dinero que finalmente llega al bolsillo del pensionista. La fiscalidad vuelve a jugar, como no, un papel importante.

El experto explica que "si a la subida le añadimos el efecto del IRPF para esa pensión media el incremento se reduce a poco más de 35 euros de subida real en términos mensuales; apenas 1,19 euros al día". A partir de ahí, considera que "la repercusión efectiva en la economía diaria de ese jubilado estándar es insignificante".

Más allá del dato mensual, ¿hasta qué punto estas actualizaciones sirven realmente para proteger el nivel de vida?

¿Se conserva realmente el poder adquisitivo?

La actualización de las pensiones vinculada al IPC persigue evitar pérdidas económicas frente a la inflación. Sin embargo, existen voces que cuestionan que esa protección sea tan efectiva como parece.

En ese sentido, Hernández Torres considera que "realmente no se obtiene una mejora relevante del poder adquisitivo de los pensionistas". Además, añade que "si bien la finalidad manifestada es conservar su poder de compra en un entorno de inflación, esa conservación es discutible".

El economista introduce además otro matiz importante: "la cesta de la compra de un pensionista difiere de la de una persona en activo". Esto significa que el impacto real de determinados productos y servicios esenciales puede variar significativamente dependiendo del perfil del consumidor.

El aumento no cambia los hábitos de consumo

Una de las expectativas habituales ante cualquier subida es pensar que un mayor ingreso puede traducirse en nuevos gastos o cambios de comportamiento económico. Hernández Torres considera que esa posibilidad es limitada. Según explica, "el dinero no conoce su destino de manera que para un jubilado el modesto aumento de la pensión no da margen para un cambio en sus hábitos de gasto y consumo".

Además, considera que "no es relevante esa cantidad para que pueda modificar sus decisiones de gasto por lo que su patrón de consumo se va a mantener inalterado". La mejora, sostiene, tiene un impacto muy distinto dependiendo del nivel de prestación.

Entre supervivencia y calidad de vida

Las diferencias entre pensiones bajas y altas generan realidades completamente distintas. Mientras algunos hogares afrontan dificultades para cubrir gastos básicos, otros buscan mantener niveles de vida construidos durante décadas.

En palabras del experto, "lo que para las pensiones más bajas es un problema de supervivencia, para las más altas es de calidad de vida". Y añade que "el coste de la vida ha subido en estos últimos años de tal manera que la actualización de las pensiones apenas lo mitiga".

A su juicio, el debate no debería centrarse únicamente en el porcentaje de incremento anual, "la subida de las pensiones para no menguar su capacidad adquisitiva es necesaria", explica, aunque considera que las revisiones actuales "tienen más valor estético que práctico".

Finalmente, apunta directamente a la fiscalidad y sostiene que una parte importante del problema se encuentra en que "la tributación vía IRPF absorbe una parte importante".

Según explica, hasta que determinadas cuestiones fiscales no cambien, el pensionista continuará viendo "una subida numérica en la comunicación anual que recibe del INSS que tiene más de visual que de real".