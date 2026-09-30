El complemento con el que los pensionistas ganan 36,9 euros más al mes por hijo, sean hombres o mujeres

Tras la revalorización de 2026, el complemento asciende a 36,9 euros mensuales por hijo con una media abonada en septiembre de 76,7 euros

Complemento brecha de género: quiénes pueden solicitarlo y cuáles son las cuantías

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El complemento para la reducción de la brecha de género sigue siendo la principal herramienta para compensar las desigualdades acumuladas en la vida laboral por la maternidad y los cuidados. Se trata de una cuantía que por decisiones judiciales puede ser cobrada tanto por hombres como por mujeres, pero no por ambos progenitores. Según los últimos datos de la Seguridad Social en septiembre, 1.693.659 pensiones incorporaron este complemento, de las que un 69,8 % son mujeres.

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Una media de 76,7 euros

La brecha de género en pensiones es la diferencia entre lo que cobran hombres y mujeres al jubilarse. No se debe a la pensión en sí, sino a las trayectorias laborales previas: interrupciones para cuidar hijos o familiares, empleos más precarios, jornadas parciales y carreras contributivas más cortas. El complemento intenta corregir parcialmente ese desfase reconociendo que la maternidad y los cuidados han tenido un impacto directo en la cotización y, por tanto, en la pensión final. Por eso consiste en una cuantía fija por cada hijo, independientemente de la pensión que se perciba.

Tras la revalorización de 2026, el complemento asciende a 36,9 euros mensuales por hijo. La media abonada en septiembre fue de 76,7 euros, lo que refleja que la mayoría de beneficiarios tienen uno o dos hijos reconocidos. Del total, un 23,6 % lo recibe por un hijo, un 50,9% por dos, un 17,5 % por tres y un 8 % por cuatro o más. Este complemento se solicita al pedir la pensión y puede añadirse a prestaciones de jubilación, incapacidad permanente o viudedad.

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El refuerzo de este complemento se enmarca en un sistema que este mes ha alcanzado cifras récord. La Seguridad Social destinó 14.498 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 6,3 % más que en septiembre de 2025. La subida general de las pensiones para 2026 fue del 2,7 %, en línea con el IPC medio. La mayor parte del gasto corresponde a las pensiones de jubilación, que sumaron 10.654,6 millones, seguidas de las de viudedad (2.288,4 millones), incapacidad permanente (1.330,9 millones), orfandad (185,5 millones) y prestaciones en favor de familiares (38,8 millones).

La pensión media del sistema se situó en 1.374,6 euros mensuales, mientras que la pensión media de jubilación alcanzó los 1.576,1 euros, con diferencias significativas entre regímenes: 1.734,7 euros en el Régimen General, 1.062,8 euros en autónomos, 3.005,7 euros en Minería del Carbón y 1.741,2 euros en el Régimen del Mar. Las nuevas altas de jubilación registraron una cuantía media de 1.711,4 euros.