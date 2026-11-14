El economista asegura que la inteligencia artificial hará que cada vez menos población sea necesaria para producir

La IA amenaza ya al 14% de los trabajos en Europa: los que requieren una cualificación intermedia, los más afectados

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El futuro de las pensiones es una de las principales preocupaciones de los españoles. Este panorama estará muy influenciado por la inteligencia artificial, que cada vez está más presente en nuestro día a día. "Con la tecnología 2.0, a los robots, los entrenarán robots. Entonces, esta tecnología, a medida que vaya avanzando, alimentada y dirigida por una inteligencia artificial, que evidentemente cada vez será más sofisticada, hará que cada vez menos población sea necesaria para producir", explica el economista Santiago Niño Becerra en el podcast 'Tengo un plan'.

"Dicho de otra manera, cada vez serán necesarias menos horas de población para trabajar. Es decir, o bien a alguien le dirán 'a usted ya no lo necesitamos, adiós'. O bien, a usted se le dirá 'mire, a usted sí que le necesitamos, pero en vez de 40 horas a la semana solo 15'. Entonces, claro, usted va a cobrar por 15 horas", asegura el catedrático de la Universidad Ramon Llul.

El impacto de la IA en las pensiones, según este experto

Y esto tendrá un impacto directo en las pensiones: "Se van a producir unas pérdidas de cotizaciones sociales absolutamente brutales y unas pérdidas de ingresos fiscales tremebundas". "Las pensiones, tal y como las conocemos, no se aguantan. Es decir, los que dicen que hace falta más población para sostener las pensiones es falso. Porque la tecnología va a ir por delante", especifica Llul.

El catedrático cree que las dificultades residen en los ingresos: "En mi opinión el problema de las pensiones en España (si: problema) es de ingresos, no de gastos. El problema reside en la insuficiencia de ingresos. La insuficiencia de ingresos proviene de que el dinero que ‘entra’ en la Seguridad Social no es suficiente. Quienes cotizan pagan las pensiones de quienes las perciben, y las generaciones siguientes pagarán las de quienes ahora cotizan".