El administrador del inmueble y la empresa arrendadora tenían una denuncia del Ayuntamiento de Manacor

Aplazan el desahucio de Maricarmen: la anciana de 87 años seguirá en su casa gracias a la lucha de sus vecinos de Madrid

Porto CristoUna mujer y sus dos hijos con discapacidad han sido desahuciados del local en el que residían en Porto Cristo tras denegarles medidas cautelares. Los hechos se han producido en unos bajos de la calle Sureda de este núcleo costero de Manacor. La familia residía ahí desde hace cinco años, según ha informado Stop Desnonaments Mallorca.

Según el colectivo, la propiedad del local lo habría alquilado a propósito para ser destinado a su uso como vivienda, pese a no disponer de célula de habitabilidad. En un escrito, presentado ante los tribunales, han señalado que el administrador del inmueble y la empresa arrendadora tenían una denuncia del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Manacor pero de la que no habría sido notificada la inquilina.

La mujer es v�íctima de violencia de género

Uno de los motivos de la denuncia es que el contrato habría sido firmado con su expareja, de la que tanto la mujer como los hijos han sufrido episodios de violencia, por lo que cuentan con una orden de protección concedida en un juicio rápido. El contrato de alquiler se habría firmado por un año, prorrogable a otros cinco, aunque la ley establece que si el arrendador es una persona jurídica este plazo se debe alargar hasta los siete años.

Stop Desnonaments ha explicado que la propiedad habría empezado los intentos para desahuciarla una vez cumplidos los cinco años con "engaños" y con la negativa de arreglar desperfectos o las humedades de las que estaba afectado el local, por lo que la inquilina procedió a dejar de abonar la renta.

La mujer ha alegado que, debido a esta situación de violencia de género por parte de su expareja y "acoso" por parte del propietario del inmueble, ha perdido su trabajo y no habría estado en condiciones de saber cómo defenderse en el proceso de desahucio.

Ha solicitado la nulidad del procedimiento

Así, cuando procedió a leer la documentación no se percató de que la fecha del juicio era posterior a la fecha para ejecutar el desahucio y que debía acudir con abogado y procurador. Al darse cuenta de la situación, reclamó cita con un abogado de oficio pero no se la dieron hasta después de la fecha del desalojo.

La mujer ha solicitado la nulidad del procedimiento para poder defenderse. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Manacor han hecho un intento de mediar con el juzgado al abrir el expediente para elaborar un informe de vulnerabilidad social, aunque sin éxito.

Stop Desnonaments ha asegurado que el propietario tiene varios inmuebles y le han acusado de "ocultarlos" mediante "documentos falsos". Cuando la comitiva judicial ha acudido este viernes al local para desalojarlo, ha leído los documentos de alegaciones presentados por la mujer pero finalmente se ha llevado a cabo el desahucio de la familia.