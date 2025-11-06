Esperanza Calvo 06 NOV 2025 - 15:57h.

Los inquilinos en España pagan por un alquiler medio 1.187€ al mes, un 6,3% más que hace un año

El precio continúa en ascenso, pero comienza a frenarse en los grandes mercados de España al llegar a límites impagables

La demanda de pisos y apartamentos en alquiler está disparada. Ya hay 12 provincias españolas en las que los precios supera los 1.000 euros. Alicante es una de ellas, donde los que intentan buscar dónde vivir, aseguran que los alquileres "están por las nubes".

De media, los inquilinos españoles pagan ya 1.187€. Es un 2,8% más que en el primer trimestre del año, y un 6,3% más que hace un año. Esta tendencia al alza, hasta ahora, no ha logrado revertirse, ni siquiera con la entrada en vigor de las zonas tensionadas, que ya se aplican en localidades de Cataluña, País Vasco, Navarra y Galicia

Alicante para disgusto de su población se estrena en este ránking de precios máximos del alquiler medio por encima de los 1.000 euros. Así lo confirman no solo los afectados, sino también los expertos que conocen la evolución del mercado. En esta inmobiliaria aseguran que los precios han subido "un 20% en comparación con el pasado año".

La presión de la demanda sigue siendo muy alta, mientras que la oferta cae y el pronóstico es que seguirá esa tendencia al cierre de 2025. Este desequilibrio provoca que los precios siguen subiendo, según datos del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Un joven que alquila una habitación ha relatado la cantidad de interesados que lo contactaron. "Me han hablado 70 personas en dos días". Algunos cifran un antes y un después del alza de los precios del alquiler en España. Creen que desde la pandemia la situación de la vivienda ha empeorado. "Empecé pagando 150 euros por una habitación y ya voy por 300", nos dice otro chico.

La delimitación de las zonas tensionadas no ha mejorado la situación del alquiler en España

La delimitación de las zonas tensionadas impulsada por el Gobierno no han ayudado precisamente a contener los precios en algunas ciudades, como San Sebastián y los inmobiliarios critican que "en una semana desapareció el 50% del producto de alquiler en la ciudad".

Las provincias donde se ha aplicado esta medida, aunque no presentan variaciones destacadas con respecto al trimestre anterior, se siguen encontrando entre las más caras del país para vivir de alquiler. Tal es el caso de� Barcelona, con un precio medio de 1.654€, que, aunque es prácticamente el mismo que hace tres meses, es un 3,1% superior al que se registraba hace un año.

Las dificultades para pagar estos precios descabellados obliga a que cada vez más personas se vean obligadas a compartir piso para poder pagar el alquiler. Los jóvenes lo tienen asumido y comparten "con su cuadrilla", admite un chico. Otra, considera que paga 250 y se sienta afortunada, porque comparte con "dos personas más".

Los expertos consideran que los precios del alquiler están tocando techo

Los datos indican que aunque parezca mentira, la subida de precios puede estar tocando techo a causa de que "el esfuerzo está llegando a máximos", explica un experto y agrega "y el número de intervinientes tambien". "Lo lógico es que poco a poco se empiecen a estabilizar estos niveles de precio".

Sin embargo, todavía hay que esperar, porque en la práctica el precio de los alquileres ha subido algo más de un 6 % en el último año. Cada vivienda que se pone en el alquiler tiene una media de 136 pretendientes, asegura un experto inmobiliario.

"Un total de 136 personas se interesaron por una misma vivienda en los diez primeros días de promoción entre los meses de julio y septiembre de 2025, mientras que en la edición anterior fueron 141. Barcelona sigue encabezando la lista, a mucha distancia de las demás. Cada vivienda que se pone en alquiler en esta provincia recibe un total de 444 contactos por la contracción de oferta de alquiler residencial, ante el auge de alquiler turístico.

En 2024 se comercializaron un total de 717.338 inmuebles. Sin embargo, la previsión para 2025, atendiendo al comportamiento de los primeros nueve meses del año, es que esta cifra se reducirá hasta los 696.118, una caída de en torno al 3%.

La demanda se ha estabilizado en los grandes mercados del alquiler. Los valores son muy altos, pero en estos últimos trimestres se han estabilizado y no vemos los grandes crecimientos que ocurrieron en 2024, a excepción de Zaragoza, explican fuentes del Observatorio del Alquiler.