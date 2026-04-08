La Consejería de la Comunidad de Madrid se muestra impotente y Mas Madrid califica el hecho como "una agresión a los valores democráticos y a los derechos humanos".

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Kian, un alumno iraní de 14 años del Instituto Severo Ochoa, seleccionado para representar a la Comunidad de Madrid en un proyecto educativo de la ONU en su sede de Nueva York vio su sueño roto al ver vetado por EEUU alegando "protección de terroristas extranjeros”. No parece que el perfil de Kian sea el de un potencial terrorista, pero en la Embajada de EEUU no pensaron lo mismo.

El joven, que habla español, inglés, persa y alemán, y tiene sobresalientes en todas las asignaturas, había sido escogido como parte de la élite de Global Classrooms, un programa de debate escolar en lengua inglesa que permite a los alumnos de los institutos públicos bilingües simular las sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). No solo eso, el joven había superado a 1.660 alumnos de 3º de la ESO para lograr este objetivo, por el momento, truncado.

El objetivo de Global Classrooms es transmitir a los escolares los principios fundamentales que inspiraron la fundación de la ONU, desarrollar las competencias lingüísticas en inglés a través del aprendizaje de terminología específica, las técnicas de negociación y el alcance de compromisos.

Todos los alumnos de Sección Bilingüe de 3º de Educación Secundaria pueden participar en este proyecto diseñado para desafiar a los estudiantes a intervenir en una asamblea como si fueran delegaciones de diferentes países. Para ello, preparan una investigación detallada, escriben y hablan sobre un tema que afecta a muchas naciones.

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Los escolares colaboran entre sí para redactar propuestas y posibles resoluciones que ayuden a resolver un problema o situación determinada en el país que se les asigna. A continuación, la Comunidad de Madrid diseña una conferencia final en la que concurren decenas de colegios. Los ganadores son los representantes de la región en la gran final internacional de Global Classrooms, que tiene lugar cada año en Nueva York junto a los de otros 25 países. La paradoja es que un perfil de estas características sea vetado por una de las democracias más consagradas del mundo.

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Solo diez alumnos son elegidos para acudir a la ONU: Kian era uno de ellos

En el proyecto Global Classrooms solo diez alumnos son elegidos para la final que, este año, se celebrará los días 24, 25 y 26 de abril en Nueva York. Kian, con su gran capacidad de análisis, pone negro sobre blanco en declaraciones al diario El País, que “es injusto que no pueda ir solo por mi nacionalidad. Estoy perdiendo una oportunidad por algo que escapa a mi control”. Una dura lección vital que le demuestra que el lugar de nacimiento hoy, sí que puede penalizar tu vida.

La madre del joven relata a dicho medio cómo el 30 de marzo le dieron una corta y tajante respuesta en la Embajada tras pagar 200 euros y esperar una hora en la cola. “‘Si tuvieras otro pasaporte, podrías ir". De nada sirvió la documentación que adjuntaban para poder cumplir un sueño. El actual contexto de guerra entre ambos países le ha pasado factura a Kian. Su madre, enojada, recuerda que los hijos de los líderes iraníes sí residen en EEUU con vidas de lujo sin restricciones.

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La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, impotente ante la decisión

Según 'El País', "la embajada estadounidense ha aplicado la sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad del país", que establece criterios de "seguridad nacional y pública" para "cerrar sus fronteras frente a ataques terroristas y que se aplica en función del país de origen".

Desde la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid han señalado a EFE que "poco pueden hacer" y que ya han prestado la ayuda solicitada por la familia de Kian, pero es una decisión de la Embajada de Estados Unidos. Así, les ha comunicado para qué era el viaje y han certificado que se trata de un alumno que iba a representar a la Comunidad de Madrid en un programa de las Naciones Unidas.

Más Madrid, en el escrito de la PNL, ha asegurado que negarle a este alumno la entrada a EE. UU. es "una agresión a los valores democráticos y a los derechos humanos". "Es impensable que el respeto que es exigible a un niño no se lo exijamos a una embajada extranjera respecto de un niño al que la embajada ha discriminado por su origen", han agregado desde la formación líder de la oposición madrileña.

Por ello, han registrado esta propuesta para instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a comunicar formalmente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid su "firme protesta" por impedir a un niño de un instituto de la región participar en la actividad del programa Global Classroom.