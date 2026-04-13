A día de hoy son casi un millón de contratos de alquiler los que vencen antes del 31 de diciembre de 2027

La Seguridad Social deniega la prórroga del decreto de alquileres a los inquilinos de sus viviendas en varios barrios de Madrid

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La votación del decreto sobre vivienda que forzó Sumar para prorrogar los alquileres que finalicen antes de que acabe 2027, hace que continúe el debate entre inquilinos y propietarios. La medida no tiene visos de salir adelante, pero está en vigor hasta que decaiga en el congreso, por lo que son muchos los inquilinos que están aprovechando para solicitar dicha prórroga.

César, un inquilino de un piso en la zona sur de Madrid comenta su situación y dice que: “Somos cuatro de familia, mis dos hijos tienen que dormir en la misma habitación y ya son adultos. Es nuestro hogar, aquí han nacido algunos, estamos muy contentos y no queremos abandonarlo”.

Una medida a modo de "parche"

El contrato de César, que paga 1.050 euros de alquiler al mes por un piso de 70 metros cuadrados, termina en junio y, asesorado por el sindicato de inquilinos, muestra el burofax que ha enviado al propietario de su piso para que se lo renueve en las mismas condiciones que tenía hasta ahora. “Es un parche, porque no se puede llamar de otra manera, pero nos da un tiempo para poder seguir luchando e intentar negociar”, comenta.

El de César es uno del casi millón de contratos que vencen antes del 31 de diciembre de 2027, que son los que pueden acogerse al decreto ley que el Consejo de Ministros aprobó hace tres semanas. Un decreto que casi con toda seguridad no tendrá los apoyos políticos necesarios en el congreso y que por tanto será tumbado el 22 de este mes.

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Gonzalo Álvarez, del sindicato de inquilinos, ha comentado: “Cuando se vote este decreto, cada político, cada diputado que está en el congreso, tendrá que posicionarse, tendrá que decidir si está del lado de los inquilinos o si está del lado de los fondos buitre”.

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Javier Rubio, abogado especializado en alquileres, ha determinado que: “El Tribunal Supremo ha interpretado normas de este tipo en ocasiones anteriores y avala su plena vigencia y validez. Por lo tanto, si como inquilino te acoges a ella y envías el burofax, el propietario tiene que aceptarlo, no cabe negarse a ello”.

La opinión de los propietarios

Por parte de los propietarios, estos confían en poder combatir ante un juez la prórroga de todos los contratos que venzan después del 22 de abril, fecha en la que se espera que ese decreto sea tumbado en el Parlamento.

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Javier Medina, abogado y miembro de Asval ha indicado que: “Va a haber juicios, va a haber que defenderlo con abogados, va a tener que llegar a un punto en el que le va a llegar una demanda del propietario en el que entiende que la situación es diferente a la que él propone y un juez tendrá que valorar esta situación y, bajo mi punto de vista, pues nos dará la razón a los propietarios porque no tiene ningún sentido”.