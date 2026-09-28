Han pasado 15 años del 15M y el mercado inmobiliario se ha disparado, mientras que los salarios se han quedado atrás
El mercado del alquiler ha subido en estos 15 años un 82,1 %, mitras que los salarios solo lo han hecho en un 24,7 %
Todo sobre la acampada en la Puerta de El Sol en Madrid por el problema de la vivienda en España
Quince años después del 15M, la Puerta del Sol vuelve a acoger una acampada que denuncia la dificultad de una gran parte de la población para comprar o alquiler una vivienda. El contraste entre 2011 y 2026 es claro en lo que se refiere a lo que cuesta comprar o alquilar una vivienda y los sueldos que percibimos. Así, mientras los precios de compra y alquiler han escalado hasta máximos históricos, los salarios han avanzado a un ritmo muy inferior, ampliando la brecha entre ingresos y coste habitacional.
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Los salarios solo han subida un 24,7 %
En 2011, cuando surgió el movimiento que reclamaba una vida digna y un acceso justo a la vivienda, el metro cuadrado costaba 2.159 euros. Tras una breve etapa de descenso, el mercado inició en 2015 una subida continuada que ha llevado el precio actual a casi 3.000 euros por metro cuadrado, un incremento del 35,4 %. El alquiler ha evolucionado aún más rápido: de los 8,5 euros por metro cuadrado que se pagaban en 2011 se ha pasado a más de 15 euros, lo que supone una subida del 82,1% en quince años.
Por el contrario, la evolución de los salarios ha sido mucho más contenida. En este periodo han aumentado un 24,7 %, una cifra insuficiente para compensar el encarecimiento de la vivienda. Si se comparan los sueldos con el precio de compra, la diferencia es de 10 puntos porcentuales a favor del coste de la vivienda. Pero es en el alquiler donde la brecha se vuelve más evidente: frente al 82,1 % de subida del arrendamiento, los salarios apenas han avanzado una cuarta parte de ese ritmo. Esta desproporción explica por qué acceder a un alquiler es cada vez más difícil y por qué muchos jóvenes necesitan destinar hasta el 98 % de su sueldo para poder vivir solos.