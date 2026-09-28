Samantha Hudson ha hecho un llamamiento para que la gente continúa movilizándose

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Samantha Hudson ha pasado la noche acampada en la Puerta del Sol, donde continúa la movilización por el derecho a la vivienda. La artista se ha sumado a quienes mantienen la protesta y asegura que permanecer allí responde no solo a una satisfacción personal, sino también a una cuestión de responsabilidad ante el problema de la vivienda.

“Más que una cuestión de un sentimiento personal, creo que es como una cuestión de responsabilidad, no conmigo y con mi estado anímico sino con lo que está sucediendo”, explica en una entrevista a la web de Informativos Telecinco.

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"Estar en el lugar que tienes que estar"

Hudson reconoce que la noche ha sido más tranquila de lo que esperaba. Después de las jornadas de movilización del día anterior, se fue a dormir a las once y asegura que ha amanecido en buenas condiciones. Para la artista, estar presente en la acampada supone ocupar un lugar en la movilización y participar en las distintas acciones que se están organizando. “Creo que estar aquí de forma permanente, acampando o pasándote de vez en cuando, trayendo provisiones, viniendo a las asambleas que hagan, creo que supone estar en el lugar que tienes que estar haciendo lo que tienes que hacer”, señala. Y añade: “Creo que te hace sentir encajada en este mundo que siempre intenta desencajarte”.

La celebridad también ha aprovechado para lanzar un mensaje a quienes siguen la protesta desde sus casas. Considera que el problema de la vivienda puede afectar a cualquiera y reclama participación, aunque no necesariamente tenga que ser mediante una acampada: Todas somos Maricarmen, todas podemos serlo y realmente estamos más cerca de ser una persona en situación de caer que de ser esos grandes terratenientes o millonarios que parece que cada vez más admiramos”, afirma. Por ello, "creo que es un momento de despertar y de tener espíritu crítico y de posicionarse de la forma que sea”, continúa.

Sobre el futuro, Hudson reclama medidas contra la especulación y defiende algunas de las propuestas que se están planteando desde las organizaciones de inquilinos y el movimiento surgido en torno a las protestas. “Que acabe, que intervenga el mercado, que expropien a los bancos, a los buitres, que pongan alquileres indefinidos".

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El eco del 15M

La acampada de Sol también le recuerda al 15M, aunque Hudson reconoce que no vivió aquel movimiento de primera mano. Cuando se produjo tenía alrededor de once años y lo ha conocido posteriormente.

“Yo cuando pasó el 15M tenía como once años, entonces lo he conocido a posteriori y ya un poco como viviendo todas las consecuencias, consecuencias positivas", explica. Aun así, encuentra similitudes entre aquella movilización y la actual. “Sobre todo es como un momento muy especial, hacía tiempo que no veía esta movilización”, señala, antes de reclamar que se mantenga la respuesta ciudadana: “Hay que recoger esta pulsión tan transformadora que ha surgido, que ha movilizado y que han impulsado todas las asociaciones y hay que estar aquí”.

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Para Hudson, una de las principales diferencias está en el objetivo de cada movimiento. Mientras que el 15M planteaba una transformación más amplia del panorama político, considera que ahora la reivindicación está más concreta en torno a la vivienda.