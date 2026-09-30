Un vecino de L'Hospitalet de Llobregat se suicida antes de ser desahuciado del local que usaba como vivienda

Un hombre de unos 60 años aparece muerto en L'Hospitalet antes de un desahucio y los Mossos investigan las circunstancias

Olga, una vecina de L'Hospitalet de Llobregat, se suicidó recientemente tras ser desahuciada del piso en el que vivía

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Un hombre de unos 60 años ha sido hallado muerto este miércoles en un antiguo local comercial que utilizaba como domicilio particular en la calle Martí Blasi de L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona.

Así lo recogen fuentes como 'El Periódico' y 'La Razón'. Un amigo del fallecido dio la voz de alarma al comprobar que la persiana del establecimiento llevaba varios días en la misma posición y avisó al 112. Hasta el lugar se desplazó una patrulla de los Mossos d'Esquadra alrededor de las 13:00 horas, cuyos agentes encontraron el cadáver.

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Todo apunta inicialmente a un suicidio, ya que el hombre habría dejado una nota. Según las primeras informaciones, en ese escrito habría explicado los motivos que le llevaron a quitarse la vida y relacionado su decisión con el desahucio que tenía previsto. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar qué ocurrió en el interior del local.

Los investigadores también indagan si había recibido ayuda psicológica

La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra de L'Hospitalet se ha hecho cargo de las diligencias. Los agentes investigan el contexto en el que se produjo la muerte y las circunstancias personales del fallecido. Entre las cuestiones que están tratando de aclarar se encuentra si el hombre tenía problemas de salud mental y, en ese caso, si había recibido algún tipo de ayuda o asistencia.

El caso se produce pocos días después del suicidio de Olga

El caso se produce pocos días después del suicidio de Olga, una mujer de L'Hospitalet que, según las informaciones publicadas entonces, se quitó la vida después de haber sido desahuciada de su vivienda.

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El Gobierno aprueba nuevas medidas contra los desahucios tras el caso de Maricarmen

El contexto sobre los desahucios coincide además con la aprobación este martes por el Gobierno de un real decreto-ley que amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 la suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables que no dispongan de una alternativa habitacional. La norma, publicada este miércoles en el BOE, incluye también otras medidas relacionadas con el alquiler y la vivienda y entrará en vigor el 1 de octubre. La medida llega después de la gran repercusión del caso de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre de la vivienda en la que había residido durante décadas en Madrid. Unos días después, la propietaria y la representación de la mujer alcanzaron un acuerdo para que pueda regresar al piso cuando reciba el alta hospitalaria. El caso provocó además movilizaciones y volvió a situar los desahucios en el centro del debate público.