Manuel Pimentel Málaga, 02 NOV 2026 - 07:29h.

La provincia de Málaga lidera el ranking español en el precio de la vivienda en alquiler superando 20 puntos la media nacional que se sitúa en el 39%

En la capital la cifra ronda los 16,5 euros por metro cuadrado, lo que supone desembolsar unos 1.320 euros mensuales para un piso de 80 metros

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La crisis de la vivienda continúa poniendo entre las cuerdas la economía de miles de familias en toda España, pero en la provincia de Málaga la presión es aún mayor y cada vez más insostenible para un gran número de residentes.

Alquilar un piso en Málaga obliga a que una familia media de la provincia tenga que destinar ya el 59% de sus ingresos al pago de la renta, según los datos del último informe realizado por el portal inmobiliario Idealista, correspondientes al tercer trimestre de 2026.

Es el porcentaje más alto de toda España, veinte puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 39%, conviertiéndose así en la provincia andaluza donde más caro resulta vivir de alquiler de todo el país.

Esta cifra es la punta del iceberg de un problema que recorre Andalucía de costa a costa y eque castiga con especial dureza a los territorios en los que el turismo y la demanda internacional contribuyen a tensionar mercado residencial.

Málaga lidera el ranking nacional

Dentro de la misma comunidad autónoma, la brecha del mercado del alquiler entre provincias muestra un fuerte contraste. Málaga lidera el ranking nacional con ese 59%, pero Cádiz también supera con creces el umbral recomendado de no dedicar más del 30% de los ingresos al alquiler, y se coloca en el 33%. Sevilla, por su parte, se queda en el 31%.

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Son cifras que, en el caso de las zonas costeras se explican por una creciente demanda con alto poder adquisitivo que compite con los salarios de las familias. El resultado es que en Andalucía, donde el sueldo medio anual ronda los 26.089 euros -un 12% por debajo de la media española-, el esfuerzo para pagar un techo se dispara.

En el extremo opuesto, se encuentran provincias como Jaén o, ya fuera de la región, Teruel, donde los precios muestran la otra cara de la moneda. Jaén es la provincia de Andalucía donde más barato resulta alquilar una vivienda, con una media de 599 euros mensuales. No obstante allí los precios han subido también, un 4,9% durante el último año.

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Precios sin techo

La situación de Málaga es significativa. El precio del alquiler en la provincia alcanzaba los 18,8 euros por metro cuadrado en septiembre de 2026, un 5,7% más que el año anterior. En la capital, la cifra ronda los 16,5 euros, lo que supone desembolsar unos 1.320 euros mensuales para un piso de 80 metros, gastos aparte.

La escalada de precios especialmente este 2026 ha sido vertiginosa. En el primer trimestre del año, el alquiler se llevaba cerca del 49% de los ingresos netos medios del los hogares. Seis meses después, ese número se ha disparado diez puntos, y se come ya el 59% del sueldo medio por hogar.

Las hipotecas requieren el 46% del sueldo

Comprar tampoco resuelve el problema. Adquirir una vivienda con una hipoteca media en Málaga exige destinar el 46% de los ingresos familiares, una proporción solo superada por Baleares. Y esa cuenta no incluye la entrada mínima que cualquier banco exige antes de firmar la compra.

Para un hogar con 2.500 euros netos al mes, un esfuerzo del 59% significa dedicar 1.475 euros al alquiler y vivir con 1.025 para todo lo demás: comida, luz, transporte, colegios, e imprevistos. Y todo ello sin considerar destinar una parte al ahorro en un contexto donde la inflación añade aún más presión a los bolsillos.