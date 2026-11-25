Algunas inmobiliarias aprovechan esta ola de consumo para reactivar el movimiento en el mercado

La nueva forma de comprar durante las rebajas del Black Friday: la IA compara cientos de productos y precios en segundos

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En plena semana del Black Friday se ven todo tipo de ofertas en infinidad de sectores, hasta en el inmobiliario. No es raro encontrarse estos días en plataformas anuncios que tienen hasta un 50% de descuento en el precio. Eso sí, es importante leer la letra pequeña antes de comprar, ya que en la descripción de algunos inmuebles se especifica que no tienen cédula de habitabilidad.

Hay otros casos como los de un chalet anunciado en internet que tiene un 35%, pero, tal y cómo se puede leer en la letra pequeña del anuncio, el inmueble está ocupado ilegalmente. En la Inmobiliaria Market llevan años ofreciendo descuentos. Esta semana, 20 casas por rebajas por el 'Black Friday'.

"Qué duda cabe que un descuento llama la atención y más en vivienda con los tiempos que corren", reconoce Joaquín Cuenca, trabajador de la inmobiliaria. Entre un 5 y un 7% de descuento ofrecen en otra inmobiliaria sobre algunos pisos. El Black Friday ayuda a reactivar las visitas. "Todos estos años que hacemos el 'Black Friday' hay movimiento y reclamo y nos preguntan 'con este piso harás Black Friday"?, señala Jordi Pol, de la Inmobiliaria Aincat Viladecans.

Una semana para conseguir alguna ventaja cuando se compra una vivienda, como en Fincas Eva donde, aunque no rebajan el precio, sí añaden algún regalo. "Hacemos un descuento de un 10% de los honorarios que nosotros cobramos normalmente".

En Inmobiliaria Casa Agency, por su parte, asumen el gasto de la notaría de la compraventa. "En el caso de una operación de 100.000 euros, el gasto de la notaría puede ser de 800 euros", explica Carlos García. Una estrategia de marketing para aprovechar la ola de consumo asociada a las dos palabras.