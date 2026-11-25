Sergio Delgado 25 NOV 2026 - 05:00h.

Para quienes necesitan renovar un ordenador o comprar un televisor, resulta recomendable comparar precios desde principios de noviembre

El supuesto 'ahorro' del 'Black Friday' se convierte en un gasto de más: se superan los 430 euros por persona

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¿Es mejor comprar un televisor durante el Black Friday o esperar a las rebajas de enero? ¿Y qué ocurre con los electrodomésticos, los teléfonos móviles o la ropa? Ambas campañas prometen importantes descuentos, pero cabe señalar que hay importantes diferencias entre categorías de productos.

El momento de compra puede determinar cuánto ahorra realmente un consumidor, especialmente cuando los comercios modifican sus precios durante las semanas anteriores a las promociones.

El Black Friday de 2026 se celebrará el 27 de noviembre, mientras que las rebajas de enero llegarán después de Navidad. Y este año, según el informe Consumo en el golden quarter 2026, elaborado por KPMG y Appinio, los españoles prevén gastar 1.067 euros de media entre noviembre y enero, un 10,1 % más que el año anterior. Además, el 79 % tiene intención de comparar descuentos antes de comprar.

El Black Friday no siempre ofrece los precios más bajos

Uno de los errores más habituales consiste en confiar exclusivamente en el porcentaje de descuento anunciado.

Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), realizado durante el Black Friday de 2025, detectó que solo el 9 % de los precios analizados podían considerarse auténticos chollos, al situarse por debajo de los mínimos registrados durante septiembre y octubre. La investigación examinó productos comercializados en 61 tiendas online y encontró diferencias importantes entre categorías.

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Por su parte, un análisis de Idealo sobre 99 categorías reveló que 83 habían alcanzado al menos una vez su precio mínimo de noviembre antes del propio Black Friday. Por tanto, esperar hasta el último viernes del mes no garantiza conseguir la mejor oferta.

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Televisores, ordenadores y móviles, cuándo interesa comprarlos

La tecnología concentra algunas de las oportunidades más interesantes de noviembre ya que suelen ser los productos más caros.

Según el seguimiento de OCU de 2025, el porcentaje de precios especialmente bajos alcanzó el 25 % en ordenadores portátiles, el 22 % en televisores y el 26 % en baterías externas.

Sin embargo, las ofertas no aparecen necesariamente el mismo día. Idealo comprobó que los portátiles y monitores alcanzaron su mínimo mensual el 20 de noviembre, mientras que los teléfonos móviles lo hicieron el día 23.

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Por lo que para quienes necesitan renovar un ordenador o comprar un televisor, resulta recomendable comparar precios desde principios de noviembre.

Esperar hasta enero no garantiza una rebaja adicional, especialmente cuando los modelos más demandados pueden agotarse durante la campaña navideña.

Electrodomésticos, grandes diferencias según el producto

No todos los electrodomésticos presentan el mismo comportamiento. Dicho análisis de OCU encontró descuentos especialmente competitivos en el 34 % de los aspiradores robot examinados durante el Black Friday de 2025.

En cambio, apenas identificó precios excepcionalmente bajos en frigoríficos y hornos, con un 3 % de los productos analizados en cada categoría. En microondas, el porcentaje fue del 2 %, mientras que en placas de cocina se quedó en el 1 %.

En una lavadora o frigorífico también conviene valorar el consumo energético, los gastos de instalación y la retirada del aparato antiguo, porque pueden modificar considerablemente el coste final.

La ropa puede salir más barata en las rebajas de enero

En moda, esperar hasta después de Navidad puede resultar algo más interesante. Un estudio de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), publicado en enero de 2026, analizó la evolución de los precios de 32 productos desde septiembre hasta enero.

Los resultados mostraron una reducción media del 18,98 % respecto a septiembre durante las rebajas de enero. La categoría de moda registró descuentos del 35,43 %, mientras que muebles y artículos para el hogar alcanzaron el 32,07 %.

En el conjunto de productos examinados, los precios medios pasaron de un índice de 85,97 durante el Black Friday a 82,02 en enero, tomando septiembre como referencia de 100.

No obstante, esperar también supone asumir el riesgo de encontrar menos tallas, colores o modelos disponibles.

La ley obliga a mostrar el precio más bajo de los últimos 30 días

El artículo 20 de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista, establece que, cuando se anuncia una reducción de precio, la referencia debe ser el importe más bajo aplicado durante los 30 días anteriores, con las excepciones legales correspondientes.

Esto impide la picaresca de utilizar arbitrariamente un precio superior para aparentar descuentos mayores. Porque sí, la normativa se aplica tanto al Black Friday como a las rebajas de enero.

Por ello, antes de comprar conviene comprobar el historial de precios, comparar establecimientos y fijar un presupuesto.

Y es que, la mejor fecha no es necesariamente la que anuncia mayores descuentos, sino aquella en la que el producto alcanza el precio más competitivo.