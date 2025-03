¿Las tutorías con padres y madres son obligatorias?

No obstante, muchas familias se preguntan si estas reuniones son obligatorias o si, por el contrario, su asistencia es opcional. Para poder responder a esta pregunta, es necesario analizar la normativa vigente en España, cuáles son las funciones de tutor y los derechos y deberes de los padres y madres.

Aunque estas son muy importantes, la normativa española no establece esta obligatoriedad de que los padres y madres tengan que asistir a estas reuniones. Aunque los centros educativos sí que tienen la obligación de convocar a las familias e informarles sobre el desarrollo académico y personal de sus hijos, no hay ninguna ley que sancione a los padres y madres que decidan no acudir a las tutorías.