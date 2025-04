Por qué los niños piden un vaso de agua antes de ir a dormir

Esto, en cierto modo, podría relacionarse con la angustia o la ansiedad por separación que se produce en los primeros meses de vida cuando los padres deben salir de casa, o cuando los niños más mayores comienzan el curso escolar después de pasar todo el verano en casa en familia. Bilbao señala que es completamente normal que los niños que pasan todo el día junto a sus padres , y que además se les repite que no se alejen demasiado de ellos o que no se vayan lejos de sus vista, puedan sentirse asustados cuando llega la noche y, esos mismos padres que les han señalado que deben estar en todo momento con ellos, les dicen que se tienen que quedar solos en su habitación.

Se sabe que esto no es un comportamiento especial de unos pocos niños, sino que es algo bastante común , y que existe una explicación a este comportamiento. Somos conscientes de que no es un reclamo del niño o niña sencillamente para llamar la atención o para molestar, es algo necesario para ellos . Por tanto, los padres pueden preguntarse qué hacer en esta situación, si comenzar alguna rutina para que esta necesidad vaya desapareciendo o qué hacer.

Lo que recomienda es que no se intente eliminar la petición del menor, sino que se incluya en la rutina nocturna. El neuropsicólogo cuenta en su video: “De hecho yo a mis hijos no solamente les llevo el vaso de agua, sino que les digo que si me necesitan me pueden llamar o venir a mi cama”. Continúa diciendo “desde que lo hago no solamente se quedan dormidos antes, sino que prácticamente nunca vienen a la cama en medio de la noche”.