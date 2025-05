El síndrome de la hermana mayor no es un diagnóstico clínico reconocido , pero es un término que se suele utilizar para describir un patrón de comportamiento observado en muchas primogénitas. Estas niñas, desde pequeñas, asumen responsabilidades que van más allá de lo que sería apropiado para su desarrollo , como puede ser cuidar de sus hermanos menores, encargarse de tareas domésticas o incluso apoyar emocionalmente a sus padres. Esta situación puede surgir por distintos motivos, como la necesidad de los padres de delegar responsabilidades o por dinámicas familiares que refuerzan estos roles.

Estas características pueden persistir en la vida adulta , afectando las relaciones personales y profesionales. La psicóloga clínica Kati Morton señala que estas mujeres tienden a perpetuar estos roles en sus relaciones adultas , asumiendo responsabilidades que no les corresponden y descuidando su propio bienestar.

Asumir responsabilidades que no corresponden desde la infancia o adolescencia puede parecer un signo de madurez o fortaleza, pero en la mayoría de los casos esconde un desgaste emocional profundo. Aunque las consecuencias del “síndrome de la hermana mayor” no son siempre visibles a corto plazo, pero pueden manifestarse en la vida adulta con mayor intensidad si no se gestionan adecuadamente.