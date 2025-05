David Soriano 26 MAY 2025 - 19:20h.

En la última semana de estudio no deberíamos enfocarnos tanto en “hincar codos”, sino en una mezcla de bloques de estudio, descanso y actividades de relajación y concentración.

La nuevamente conocida como PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) es uno de los momentos académicos más importantes a la par que estresantes para muchos adolescentes, que sienten que se juegan su futuro académico y laboral en unos pocos exámenes donde deben conseguir la mayor nota posible en la calificación de la prueba de acceso para aportar un 40% al 60% que supone la nota de Bachillerato y de esta forma tener más que la nota de corte necesaria para la especialidad elegida.

Superar la antiguamente conocida como “Selectividad” es una carrera de fondo, en la que durante todo el Bachillerato habremos ido preparándonos para el momento de la verdad, pero sobre todo en la semana previa a la realización de los exámenes debemos tratar de diluir los nervios y el estrés con técnicas de estudio que realmente vayan a aportar algo y no restar el trabajo previo.

Estudiar en la última semana antes de la PAU

La mayoría de los institutos finalizan sus clases de 2º de Bachillerato entre las tres y cuatro semanas antes del examen de acceso a la universidad, por lo que ya deberías tener “todo el pescado vendido” a estas alturas y llevar tiempo destinando todos tus esfuerzos en la Prueba de Acceso a la Universidad, así que en la última semana de estudio no deberíamos enfocarnos tanto en “hincar codos”, sino en una mezcla de bloques de estudio, descanso y, muy importante para no llegar tan estresados a las fechas de exámenes, actividades de relajación y concentración. Es clave que en estos días previos a la gran fecha duermas lo suficiente (es horrible quedarse de madrugada estudiando) y comas correctamente. “Mens sana in corpore sano” es algo que cobra mucha importancia en estos momentos.

Según el consejo de los expertos en preparación de exámenes, durante los tres primeros días de la semana previa a la PAU, deberías realizar un repaso general. No es recomendable introducir nuevos temas que ni te suenen a estas alturas, incluso aunque la novedad en esta edición reduce la posibilidad de elegir modelo de examen y, por tanto, no valdría con estudiar la mitad del temario y tener todavía opciones de que haya preguntas que conoces. A estas alturas, con tan poco margen de maniobra, deberías tener suficientes apuntes, resúmenes y esquemas de las asignaturas de las que te vayas a examinar. Profundiza en ellos y, tras un primer barrido inicial, prioriza enfocándote en los más importantes y en los que menos controlados tengas.

Durante el cuarto y quinto día de la semana previa, deberías ya tener todo fresco y dedicar el tiempo de estudio a hacer un repaso intensivo y, teniendo en cuenta que este año van a comenzar con las preguntas de tipo competencial, en las que se busca un cierto desarrollo, realiza ejemplos de esos ejercicios más prácticos. Todo ello sin dejar de lado la realización de preguntas tipo test de las que puedes encontrar ejemplos online. Llegados a este punto, es muy importante hacer un repaso de errores para saber en qué estás fallando al corregir tus propios simulacros de examen. De esta forma, tendrás muy bien identificados tus puntos débiles y así poder saber mejor cómo poner remedio antes de que llegue el día clave.

El fin de semana antes del examen, el sexto y séptimo día de la semana previa, recurre al repaso ligero. Céntrate en los documentos más sintetizados que tengas, esquemas y resúmenes y aléjate de las grandes 'parrafadas' para no saturarte y evitar la sobrecarga mental. Más importante incluso que asentar ciertos conceptos a última hora es comenzar a trabajar en prepararte mentalmente para la realización de esa prueba. Sobre todo en el día antes del primer examen de “selectividad” trata de distraerte en las horas libres: pasea y despeja la mente, escucha música, etc. Cualquier actividad que te ayude a relajarte, bienvenida es. No dejes para última hora la preparación del material necesario, así como tu método de identificación (DNI, pasaporte o NIE), pues necesitarás presentarla al inicio de cada prueba, y asegúrate de que conoces bien la ruta hasta tu centro de exámenes. Si es posible, incluso puedes visitar el aula donde te examinarás para tener dominado el trayecto y localización de tu lugar indicado para realizar la PAU 2025.

Cómo manejar el estrés y la ansiedad: pon tu mente a punto

Como hemos dicho anteriormente, es tan importante estudiar como irte preparando mentalmente para el gran día. Sabemos que hay mucha presión en esta PAU 2025 y que tu futuro depende de ello, pero es fundamental saber gestionar estas expectativas puestas en ti y manejar el estrés y la ansiedad. Especialmente en los últimos siete días antes de examinarte, hay una serie de consejos para conseguir un equilibrio emocional.

En primer lugar, asegúrate de tener un entorno adecuado para realizar tus técnicas de estudio. Apóyate en familiares y amigos y no temas en abrirte cuando necesites apoyo y te sientas sobrepasado. El respaldo de tu círculo social te hará afrontar mejor los exámenes y, en el caso de tus amistades, puede que por coincidencia de edad también estén pasando por lo mismo que tú y puedas desahogarte con quienes mejor te entiendan ahora mismo. No descartes, siempre que no sea una gran distracción, estudiar junto con tus compañeros de instituto, compartir apuntes o simplemente enviaros ánimos los unos a los otros antes de cada jornada de estudio.