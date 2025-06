La PAU 2025 finaliza con polémicas en varias comunidades debido a al dificultad de sus exámenes o al uso de la Inteligencia Artificial

Quejas de alumnos y profesores por la dificultad del examen de biología de la PAU 2025 en Galicia: "Hay gente que ha salido llorando"

Termina la PAU en casi toda España y toca el desafío de afrontar los resultados, en algunos casos inesperados. Después de tres y cuatro días de exámenes el estudiantado ha evidenciado que la Filosofía cobra peso frente a la Historia y que los exámenes de Matemáticas siguen dando que hablar, como ha informado Alicia Díaz.

Las matriculaciones para Filosofía han sido casi iguales que las de Historia y según datos recabados por las delegaciones de la Agencia EFE el porcentaje de alumnado que ha elegido la opción de Filosofía supera al de Historia en Madrid, País Vasco, Aragón, Murcia, Castilla y León y La Rioja.

Las polémicas de la PAU 2025

En grandes comunidades como Andalucía, el porcentaje ha estado muy ajustado, un 55 % se ha decantado por Historia y un 45 % por Filosofía, mientras que en Castilla-La Mancha la diferencia ha sido de tan solo 131 matrículas (a favor de Historia).

Baleares y Galicia son las regiones donde ha habido mayor estudiantado en favor del examen de Historia, con porcentajes de casi el 65 %. Y es que el año pasado se matricularon 135.548 alumnos en Historia de España frente a 84.837 que lo hicieron en Historia de la Filosofía, aunque ambas consiguieron el mayor porcentaje de estudiantes con sobresaliente, el 23,2 % en Historia y 22,8 % en Filosofía.

Un año más la diferencia en los ejercicios de Matemáticas han dado que hablar. En Andalucía un alumno ha solicitado impugnar el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales por considerar que "están aplicadas a la ingeniería de la NASA" y ha recogido más de 8.000 firmas a través de la plataforma change.org.

"Que pongan ejercicios tan complicados y tan rebuscados no tiene explicación", señala un alumno mientras la Junta de Andalucía afirma que la prueba "responde a los contenidos del currículum" de la asignatura.

En Madrid otros muchos estudiantes lamentan que en Matemáticas II la pregunta competencial y obligatoria fuera más compleja que la de Castilla y León. Los madrileños debían resolver un problema planteado a través de un muro pintado con grafiti y diferenciado en dos colores y los castellanoleoneses solo debían desarrollar una función.

"Es súper injusto, el trabajo de dos años para nada...No saber ni lo que te están preguntando. En el examen de Castilla y León habría sacado un 9,5", lamenta una estudiante madrileña.

En la PAU gallega la polémica se ha centrado en el examen de Biología, donde los alumnos se han quejado de la complejidad de las preguntas.

La Inteligencia Artificial también ha sido motivo de polémica en la PAU. El pasado 3 de junio, en Castilla-La Mancha se incluyó un texto desarrollado por la IA en el examen de inglés. Según se podía leer en el texto que hablaba sobre la cantante Billie Eilish, este documento fue desarrollado a través de ChatGPT.

Nada más hacerse público, las redes criticaron que se utilizase la IA para una prueba de acceso a la universidad. "Me ponen un texto hecho por ChatGPT en selectividad y me levanto y denuncio el examen, ¿con qué cara vamos a decirle a los estudiantes que no usen la IA para hacer deberes/trabajos cuando se ponen textos hecho así en un examen oficial?", denunciaba una usuaria en las redes.