02 SEP 2025 - 19:13h.

El centro de Las Palmas de Gran Canaria alega falta de recursos de apoyo, como logopedas o intérpretes de lengua de signos

Ismael Gil y Evelyn Arencibia tienen dos hijos, Aiden y Enzo. El primero de dos años y medio y el segundo de 14 meses, los dos con discapacidad auditiva. Este mes de septiembre iban a comenzar el curso en una escuela municipal de Las Palmas de Gran Canaria, donde en un principio fueron admitidos. Sin embargo, el centro acabó denegándoles la matrícula.

“La razón que nos dieron fue la supuesta falta de recursos de apoyo, como logopedas o intérpretes de lengua de signos”, explica Gil a la web de Informativos Telecinco.

Tal y como recuerda el padre de los pequeños, la primera entrevista con el centro "se desarrolló con normalidad" y no se les indicó ningún impedimento. Fue al acudir posteriormente para formalizar la matrícula cuando les preguntaron si eran “los padres de los niños sordos”. En ese momento les informaron de que no podían inscribir a sus hijos.

Los argumentos del centro

Uno de los niños cuenta con un implante coclear que le ayuda a escuchar, mientras que el otro está pendiente de una cita médica para implantárselo. Gil denuncia que el centro llegó a ponerles “excusas poco serias” como que uno de los niños aún no tiene el implante o que “si hay un incendio, no oye”.

Finalmente, el 11 de julio recibieron la resolución oficial mediante la cual se les notificó que sus hijos quedaban fuera de la escuela. En dicha resolución se afirmaba textualmente que “no es posible autorizar la matrícula porque no se pueden garantizar apoyos para su inclusión y desarrollo”.

Ismael Gil asegura que se les negó “un derecho básico por la supuesta falta de medios de apoyo, aunque nuestros hijos estén perfectamente integrados y, en el caso de Aiden, ya había asistido a una guardería privada sin problema alguno”.

"Sufrimos un gran desgaste emocional al ver que a nuestros hijos se les está negando un derecho básico"

En una situación parecida se encuentra Kirian, de un año y cinco meses. Sus padres, Juan Castro y Marta Ortega, se sumaron a Ismael y Evelyn presentando un recurso de reposición, cuya respuesta aún no han recibido. “La única comunicación posterior ha sido un aviso de que tendremos una reunión con la Consejería de Educación, aunque la fecha aún no está confirmada”, relata Gil a esta web.

Lo único que les han asegurado, cuentan, es que se devolverán los pagos realizados en concepto de matrícula, algo que por el momento aún no se ha hecho efectivo.

“Este rechazo supone un sacrificio importante para nuestras familias, no solo por la incertidumbre y el estrés que genera, sino también porque nos obliga a contemplar alternativas privadas más costosas”, explica el padre afectado. “Cada día vivimos con ansiedad y preocupación, sufriendo un gran desgaste emocional al ver que a nuestros hijos se les está negando un derecho básico como es la educación inclusiva”, lamenta.

"Se está discriminando a nuestros hijos únicamente por su discapacidad auditiva"

En opinión de estos padres, se está vulnerando gravemente la igualdad desde los primeros años de vida. “Se está discriminando a nuestros hijos únicamente por su discapacidad auditiva”, sostienen.

Los padres explican que cuentan con el apoyo de la Asociación de Personas Sordas de la Provincia de Las Palmas y del Grupo Servidis. “Estamos dispuestos a acudir a la vía judicial si no se revierte esta decisión. Confiamos en que la situación se resuelva favorablemente, porque la educación inclusiva es un derecho que no puede quedar supeditado a informes técnicos ni a la falta de voluntad institucional para garantizar los recursos necesarios”, concluyen.