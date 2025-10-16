Fernando Concheiro 16 OCT 2025 - 23:20h.

El año pasado un 12,3% de los menores aseguraba haber sufrido bullying o conocer a alguien que lo estaba sufriendo

José Manuel conoce perfectamente lo que se siente al perder a una hija a consecuencia del acoso escolar. Su hija Kira, de tan solo 15 años, se quitó la vida tras un largo tiempo sufriendo bullying. Cuatro años después, todavía vive con el dolor de lo sucedido, aunque trata de ayudar a otros padres como los de Sandra.

“La verdad que cuando vi la noticia me afectó como si fuese personal porque sé lo que están sufriendo los padres”, confiesa José Manuel. En Sallent, Barcelona, Iván, así es como quería que le llamaran, sufría acoso por sentirse un chico. Y su hermana gemela se precipitó por un balcón junto a él, como acto de solidaridad.

Nidia Represa también sufrió acoso. Ahora, trabaja en la prevención: “Siempre te dicen que hay que mirar desde el punto de vista de la víctima pero de los acosadores no se llega a hablar”. Y surgen actuaciones contra estas prácticas. La Xunta de Galicia, por ejemplo, ha impulsado una iniciativa que ayuda a detectar la violencia en los centros.

Los alumnos responden a un cuestionario para detectar la violencia en las aulas. Iniciativas como esta suponen un paso adelante contra el bullying. “El apoyo de profesores, padres y compañeros es fundamental. Hay que estar atentos a las señales”, advierte la psicóloga Ángeles Franqueira. Todo para poner el foco en la prevención para luchar contra el acoso escolar.

El 12,3% de los menores aseguraba haber sufrido bullying en 2024

En España se han ido mejorando los protocolos para tratar de dar respuesta a ese tipo de maltrato en las aulas. El año pasado un 12,3% de los menores aseguraba haber sufrido bullying o conocer a alguien que lo estaba sufriendo. Ante este problema, los centros escolares están obligados a activar un protocolo de actuación. Cada Comunidad Autónoma tiene el suyo. Pero básicamente todos comparten una estructura.

Primero hay que investigar y hablar con las víctimas, el agresor y los testigos. Hay que mantener la comunicación con las familias y con el resto de alumnos para implicar a todos y aplicar las medidas necesarias en el centro. Esta sería la actuación y hacer un seguimiento informando siempre a la inspección educativa y, si fuera necesario, hablar con la Policía o los servicios sociales.