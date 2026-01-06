Eliel y Ainhoa: del abandono escolar a tener una segunda oportunidad para triunfar

Eliel siempre escuchó no vales pero una orientadora la cambió la vida y Ainhoa recibió la ayuda que necesitaba.

Eliel y Ainhoa son un ejemplo de superación y la evidencia de que no es bueno arrojar la toalla. Cuando llegaron a creerse predestinados al abandono escolar, por las críticas de sus profesores, una asociación les ayudó a encontrar la motivación y la confianza que necesitaban. Ahora estos jóvenes siguen su formación, con un prometedor futuro por delante. Eliel tiene 20 años y es técnico en Farmacia. Lo dice ahora con orgullo, pero sus inicios en el mundo de los libros no fueron fáciles. "Durante mi estancia en el instituto mis profesores me dijeron que no llegará a ningún sitio".

Eliel siempre escuchó no vales pero una orientadora la cambió la vida

Eliel pensaba entonces que estudiar no era lo suyo. Estaba desmotivado. Sin fe en sí mismo. "Me sentía incapaz de ponerme a estudiar". Pero lo que le hizo click en su cabeza y le impidió abandonar fue encontrarse con una orientadora en el año que tuvo que repetir. "Me aconsejó ir al psicólogo, cosas que me ayudaran a estar motivado. Me hubuiera gustar recibir unas preguntas de qué me pasaba antes".

Rosalinda Alcalde, directora de la Plataforma Cero Abandono de la Fundación Bofill, da unas cifras que asustan. "Cuando vemos que 600.000 jóvenes abandonan sus estudios, no es una decisión individual".

Ainhoa dejó los estudios a los 17 tras separarse sus padres, pero logró volver

Ainhoa tiene ahora 21 años. Estudia Márketing y Publicidad. A los 17 años se vio obligada a abandonar sus estudios. Por una parte, sus padres se separaron. "Una parte podía pagar los estudios otra no. Tenía ataques de pánico al ir a clase. Quería pero no podía. Esto tiene un nombre, se llama injusticia silenciosa. Reclama ayudas y becas que afectan a miles de personas, que "sean más equitativas y personalizadas, porque cuando un joven no va a clase es por algo".