El bajo nivel en matemáticas y ciencias de los estudiantes en España y sus consecuencias desde primaria a la universidad

“Seguimos enseñando como en el siglo XX a jóvenes del siglo XXI”, explica Nuño Nogués, director de Young Business Talents y experto en formación e innovación docente, quien culpabiliza al sistema de la mala preparación de los estudiantes.

Con motivo de su aniversario, los responsables de Young Business Talents analizan los principales retos del sistema educativo y la evolución de la orientación laboral de los jóvenes

Los expertos destacan la falta de formación práctica y el escaso consenso político en materia educativa como dos de los grandes problemas del sistema educativo español. También existe un desajuste entre la educación y las necesidades del mercado laboral.

“El sistema educativo necesita un cambio profundo para preparar a los estudiantes para el mercado laboral. La educación española debe preparar a los alumnos para la realidad profesional, complementando la teoría con una aplicación práctica real. Y eso, a pesar de que nos encontramos frente a una generación muy capaz, con iniciativa y que demanda más herramientas para enfrentarse al mundo real”, afirma el docente.

La práctica debe ocupar un lugar central en los planes de estudio

Entre las conclusiones destacadas defienden que el modelo educativo debe cambiar y evolucionar con los tiempos. Esta debe enfocarse en una educación experiencial para mejora la compresión teórica, la motivación y la empleabilidad de los alumnos.

En palabras de Nuño Nogués: “La práctica es aprender por la experiencia, y no puede seguir siendo algo anecdótico. La gamificación se ha convertido en una pieza clave en la educación: es útil, efectiva, y atractiva; siempre aprenderemos más si nos gusta lo que hacemos”.

Los profesores y los propios alumnos juegan también un papel fundamental en esta transformación. "Creemos que los profesores deben recibir el apoyo y que sean más valorados los que innoven en la docencia incorporando la práctica a su currículum", ha argumentado Nogués. En su opinión, la preparación de "los jóvenes depende también de ellos y su actitud". "Creemos que también deberían recibir una educación dirigida a potenciar la cultura del esfuerzo y reforzar las recompensas a quienes se esfuercen".

Desajuste entre educación y mercado laboral

A pesar de que cada vez están más preparados en competencias digitales, el experto considera que "los jóvenes españoles están peor preparados respecto a hace años en áreas básicas de la educación como las matemáticas, la comprensión lectora o aspectos culturales. Carecen de una educación alineada con las necesidades del mercado laboral".

"La práctica es fundamental y las habilidades o competencias, tanto duras como blandas, también", ha añadido. Sin embargo, considera que "resulta muy complicado enseñar todo en las edades entre 15 y 21 años". "Hay que priorizar, comenzando por el conocimiento y las competencias denominadas duras, para más adelante ahondar en las consideradas blandas", ha argumentado.

A juicio de los responsables de Young Business Talents, la desconexión entre el sistema educativo y las necesidades del mercado laboral sigue siendo una de las principales debilidades. "Según los últimos datos publicados, España sigue a la cola de Europa en desempleo juvenil. La educación reglada suele ir por detrás del mundo empresarial. Las empresas piden conocimientos, competencias y experiencia que un joven recién titulado no puede tener".

Entre las competencias más valoradas por las empresas "destacan el compromiso, la capacidad de trabajo, la lealtad y el esfuerzo, cualidades que las nuevas generaciones valoran de forma diferente, priorizando la flexibilidad y el desarrollo personal".

Nogués considera que "es fundamental" promover el talento joven. "Si no se puede atraer, por lo menos establecer las condiciones para retener el talento nacional. Solo así España puede ser en un país puntero en el ámbito de la gestión empresarial, igual que en otras disciplinas", añade.

Equilibrio entre educación y nuevas tecnologías

Sobre el auge de la inteligencia artificial, los responsables del programa educativo se muestran prudentes: "La IA puede ser útil en muchos ámbitos profesionales de la vida, pero dudamos que su uso sea beneficioso en los estudios. Se puede convertir en un arma peligrosa si se convierte en una herramienta que limite el pensamiento crítico o la resolución de problemas. Debe tener su lugar, pero no sustituir el aprendizaje. Su uso debe estar limitado y puesto en su lugar, algo que ya ocurre en muchos centros educativos".

En la misma línea, apoyan la tendencia de algunos centros a limitar el uso de pantallas: "La exposición continuada y excesiva es contraproducente, por lo que también debe limitarse su uso a aquellos ámbitos en los que no sea imprescindible o beneficioso su uso". "El abuso de dispositivos puede distraer del aprendizaje, no todo debe hacerse con pantallas; hay tareas que funcionan mejor con materiales físicos", han añadido.