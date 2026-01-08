“Me encanta que se conozca todo lo que hacemos"

Ángel Luis González, tras ser nominado al mejor profesor del mundo: "Mi objetivo es que los alumnos crean en sus posibilidades"

El profesor de Formación Profesional Ángel Luis González Serrano, del CIFP Virgen de Gracia de Puertollano (Ciudad Real), ha sido reconocido de nuevo en un certamen internacional como uno de los mejores docentes del mundo, consolidando una trayectoria marcada por la excelencia educativa y la innovación.

No es la primera vez que su labor traspasa fronteras. El pasado año ya fue nominado al Global Teacher Prize, el conocido como “Nobel de la Educación”, un premio anual otorgado por la Fundación Varkey. En esta ocasión, González ha sido seleccionado como finalista del Muallem Prize – Premio Internacional del Profesor, situándose entre los cuatro mejores docentes del mundo en su tercera edición, y siendo además el único representante español.

“El Muallem Prize es un prestigioso galardón internacional que reconoce la excelencia docente, la innovación educativa y el impacto social del profesorado”

En esta edición, el certamen ha contado con más de 16.000 candidaturas procedentes de todo el mundo, lo que refuerza aún más el valor de haber alcanzado la fase final.

“Me encanta que se conozca todo lo que hacemos”, ha señalado González, quien ha subrayado la importancia de visibilizar el trabajo que se desarrolla en la Formación Profesional y su impacto educativo y social, tanto dentro como fuera del aula.

Tras una primera fase en la que fue seleccionado entre los 25 mejores docentes a nivel internacional, González Serrano ha superado varias etapas de evaluación, entrevistas y valoración de méritos, hasta llegar a la fase final, reservada únicamente a cuatro profesores.

La final del certamen se celebrará el próximo mes de febrero en Teherán (Irán), donde se dará a conocer el nombre del ganador

Este nuevo reconocimiento refuerza la trayectoria profesional del docente, especialmente desde su incorporación, en el curso 2023/2024, al CIFP Virgen de Gracia, donde desarrolla su labor en el ámbito de la Formación Profesional.

A lo largo de su carrera, Ángel Luis González Serrano ha recibido numerosos galardones, entre los que destacan su inclusión en el Top 50 del Global Teacher Prize 2025, el segundo Premio Nacional a Experiencias Educativas Inspiradoras en Formación Profesional, concedido por el Ministerio de Educación en 2023, el Premio UNESCO OER Implementation Award en 2021 y el XII Premio a la Innovación Educativa por el proyecto Imperialismo 4.0.