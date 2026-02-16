El informe de CYD pone de manifiesto que el gasto público por estudiante universitario es inferior respecto al contexto internacional

Aumentan las tasas de abandono estudiantil: el 13% de los jóvenes deja la universidad el primer año y el 9% cambia de carrera

MadridEspaña continúa por debajo de la media de la Unión Europea en cuanto a la financiación de la universidad pública, según ha confirmado el último informe de CYD 2025, donde también se pueden apreciar grandes diferencias entre las comunidades autónomas.

Entre los datos más destacables está la inversión de la Comunidad de Madrid a la cola, registrando el valor más bajo de España con 6.975 euros por alumno. En el polo opuesto está Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra y la Comunidad Valenciana, donde el total de las transferencias corrientes y de capital superan los 10.000 euros por estudiante.

El informe pone de manifiesto que el gasto público por estudiante universitario es inferior respecto al contexto internacional y a su vez persisten desajustes regionales en la financiación, así como desigualdades en las tasas que pagan los alumnos en función de la CC. AA en la que estudian.

Menos gasto público y más esfuerzo de las familias

En España, el 65,9% del gasto total dedicado a universidades procede del sector público, una proporción inferior a la de la OCDE (68%) y a la de la UE (75,8%). Lo que supone que son las familias y los propios estudiantes los que tienen que afrontar el 31/8% del gasto total, frente al 19,5% en la UE y el 28,6% en la OCDE.

Alrededor de tres cuartas partes de los ingresos incluidos en el capítulo de tasas y precios públicos provienen de las aportaciones del alumnado y sus familias, a través de los precios públicos.

Existen diferencias notables por regiones: en Galicia, con precios públicos reducidos, la recaudación por alumno se sitúa en 1.061 euros, mientras que en Madrid, con niveles más elevados, es de 2.052 euros. Tras Galicia, las CC. AA con menor recaudación por alumno son Baleares, Asturias y País Vasco. En el extremo opuesto, las regiones con mayor recaudación por alumno, después de la Comunidad de Madrid, son Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana.

Falta de equidad en el acceso a la universidad

Ismael Sanz, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), señalaba recientemente que se está produciendo una estratificación social, que va en aumento, y que deja entrever una falta de equidad en el acceso a la universidad.

“Esta evolución sugiere que el acceso a la universidad —y en especial a determinadas titulaciones— está reforzando de manera creciente barreras socioeconómicas de entrada, con implicaciones relevantes para la equidad y la movilidad social”, señalaba.

El docente incide en que para que las carreras científicas y tecnológicas sean verdaderamente accesibles en igualdad de condiciones, no bastará con ampliar plazas, sino que será necesario actuar sobre los mecanismos de orientación, acceso y apoyo económico, “de manera que el talento no dependa tanto del código postal ni del currículum de los padres”.

Universidades públicas vs privadas

En el curso 2024-2025, España tenía 92 universidades activas: 50 públicas y 42 privadas (actualmente se han autorizado 6 privadas más, lo que eleva el total a 98, siendo 48 privadas); y en la última década las titulaciones han crecido un 9,9% en las públicas y un 61,3% en las privadas (151,6% en las privadas a distancia).

En el curso 2023-2024 estaban matriculados en el sistema universitario español 1.368.153 estudiantes de grado (un 1,8% más respecto al curso anterior), 290.236 de máster (+3,7%) y 99.422 de doctorado (+2,3%).

En todos los niveles, el peso de las universidades privadas está creciendo en los últimos años, especialmente en el nivel de máster, donde ya superan a las universidades públicas: el 30,7% de los estudiantes de máster del sistema están matriculados en una universidad privada a distancia y el 19,4% en una privada presencial.