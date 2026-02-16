La actriz contrajo matrimonio con el cantante Christian Lee Hutson en Nueva York el pasado 14 de febrero

Este pasado sábado, 14 de febrero, en pleno Día de San Valentín, la actriz Maya Hawke sorprendió a todos al revelar por sorpresa su matrimonio con el cantante Christian Lee Hutson en Nueva York.

La hija de los actores Uma Thurman y Ethan Hawke, conocida por interpretar a Robin Buckley en la famosísima serie 'Stranger Things', ha dado el 'sí, quiero' al músico en la iglesia St.George's Episcopal, en Manhattan.

Medios estadounidenses como la revista 'People' han publicado imágenes y vídeos de la joven, luciendo un vestido de novia blanco con un abrigo de plumas, mientras que Hutson optó por un estilo clásico con un esmoquin.

Los invitados y los detalles de la boda

Los padres de la novia, que estuvieron casados desde 1998 hasta 2005, no quisieron perderse el gran día de su hija. Thurman, combinó un vestido celeste con zapatos a juego mientras que Ethan apostó por un conjunto completamente negro y un broche dorado.

Además de su familia y algunos invitados del mundo del entretenimiento, también estuvo presente parte del elenco de la serie de Netflix, siendo este quizá uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los fanáticos de la producción. Todos ellos acudieron para apoyar a Maya en uno de los días más importantes de su vida.

Tal y como ha trascendido, la actriz consiguió reunir en su enlace nupcial a Finn Wolfhard -Mike Wheeler en 'Stranger Things'-, Gaten Matarazzo -Dustin Henderson-, Caleb McLaughlin -Lucas Sinclair-, Sadie Sink -Max Mayfield-, Natalia Dyer -Nancy Wheeler-, Charlie Heaton -Jonathan- y Joe Keery -Steve Harrington-.

Esta reunión ha llegado poco después de que la serie concluyera su quinta y última temporada, lo que ha convertido la boda en una especie de mini reencuentro de los actores fuera de los sets de grabación. Todos ellos se dejaron ver paseando por las calles de Nueva York celebrando la boda de su amiga y compañera de reparto.

Tras la ceremonia religiosa, los recién casados y sus invitados se desplazaron al exclusivo club privado The Players Members Club en Manhattan, donde continuó la celebración.

Quién es Christian Lee Hutson

El marido de Maya no es un nombre desconocido en la industria. Es músico y compositor indie y ambos se conocieron hace años trabajando juntos en proyectos musicales, como por ejemplo en 2021, cuando Hutson participó como bajista y colaborador en la grabación del primer disco de Hawke, y más tarde en su álbum 'Chaos Angel' en 2024.

Su romance se hizo público en 2023, aunque siempre han mantenido un perfil relativamente discreto y alejado de los focos mediáticos. "Tengo la suerte de conocer a este chico. Es un genio poeta y musical", escribió ella hace dos años en su perfil de Instagram.

Sin embargo, no fue hasta el año pasado cuando confirmaron su relación al asistir juntos al estreno de una obra en Broadway.