Los profesionales advierten de que los protocolos existentes no se ajustan adecuadamente a las necesidades de los niños y niñas

En las escuelas privadas y concertadas, solo el 9 % señala que tiene coordinador o coordinadora de bienestar

Compartir







La mitad de las profesionales de Educación Infantil de 0 a 3 años reconoce que no está formada "en absoluto" para identificar signos de violencia, maltrato y desprotección en las aulas y advierte de que los protocolos existentes no se ajustan adecuadamente a las necesidades de estos niños y niñas.

Estos datos nacen del último informe 'Crecer en entornos seguros', publicado este miércoles por la ONG de Infancia y Educación 'Educo' y que señala el gran desconocimiento que tanto profesionales como familias tienen de la figura del coordinador de bienestar y protección en las escuelas infantiles, obligatoria por ley.

PUEDE INTERESARTE Neurodivergencias: Captarlas es vital para evitar el fracaso escolar y poder llegar hasta la universidad

'Educo' señala que el sistema "no está suficientemente preparado"

En las escuelas públicas en torno a la mitad de los encuestados para la elaboración del informe afirma contar con esta figura en su centro, mientras que en las escuelas privadas y concertadas, solo el 9 % señala que tiene coordinador o coordinadora de bienestar. Además de esto, apenas un 16 % de las 600 familias preguntadas sabe bien qué significa esta figura y para qué sirve.

En medio de la apertura de los plazos de preinscripción en las escuelas infantiles, Educo señala que el sistema "no está suficientemente preparado para proteger" esta infancia, una etapa decisiva para desarrollar capacidades y habilidades básicas.

PUEDE INTERESARTE Qué regalar a los bebés de 0 a 2 años: cinco juguetes esenciales recomendados por una experta en crianza respetuosa

"El primer ciclo de infantil es la etapa más importante para el desarrollo cognitivo, emocional, social y motriz del ser humano. No podemos ser un mero recurso asistencial ni de conciliación laboral", señalaba recientemente Lucía Martínez, educadora de la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles, que insta al Gobierno a que reforme la ley y haya dos educadores por aula.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Aumenta la escolarización

Recientemente el personal de escuelas infantiles de 0 a 3 años ha salido a las calles de Barcelona para exigir también una reducción de las ratios de alumnos y medidas contra la precariedad laboral.

Educo y este colectivo, formado sobre todo por mujeres, reclama integrar la atención temprana dentro del sistema educativo del primer ciclo de educación infantil, garantizando la regulación de profesionales especializados.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Según los datos del Ministerio de Educación, la escolarización del primer ciclo de Infantil se situó en el curso 2024-2025 en una tasa del 97 % en los 3 años, del 73 % en los 2 años y del 53,5 % en 1 año. En ese curso se matricularon 491.307 alumnos, 7.251 más que el anterior.

El 42 % de las 50 profesionales consultadas por Educo desconoce los protocolos que deben activar en caso de sospecha de violencia en su ámbito profesional.

Falta de herramientas para detectar situaciones de violencia

Únicamente cinco comunidades (Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco) han aprobado marcos de protección a la infancia posteriores a la publicación de la ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, LOPIVI, y Navarra es la única con medidas particulares para este grupo.

Aunque los educadores utilizan diferentes estrategias para actuar ante la sospecha de riesgo, el informe añade que la resistencia o falta de colaboración por parte de las familias, la falta de protocolos claros, la carencia de formación específica y el miedo a equivocarse y la escasa coordinación con otros servicios, obstaculizan la labor de detección en el día a día.

Cuatro de cada diez consideran que les faltan o no tienen herramientas para detectar y actuar ante situaciones de violencia y solo el 16 % afirma contar con espacios para la reflexión y formación continua en materia de protección en sus entidades o centros de forma regular.

Datos de maltrato infantil en los últimos años

Educo pide el acceso universal y gratuito a la educación y al cuidado de 0 a 3 años y urge mejorar la coordinación entre las escuelas infantiles, los servicios pediátricos y de atención temprana y los servicios sociales.

Los últimos datos del Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) señalan que en 2023 se identificaron 4.043 casos en niños de 0 a 3 años, frente a los 2.372 registrados en 2019.

Y de los 27.860 casos de sospecha de maltrato infantil de 0 a 17 años, el 14,5 % correspondieron pequeños de 0 a 3 años, lo que equivale a uno de cada siete casos.

También el Informe anual de la Comisión frente a la Violencia en los Niños, Niñas y Adolescentes 2022-2023 que recoge casos de abuso, negligencias o malos tratos atendidos en hospitales señala que en 2021 se reportaron 616 casos, del que el 10 % eran menores de entre 0 a 4 años.