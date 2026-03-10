Una experta en crianza explica cómo acertar con estos regalos

Regalar a los niños se ha convertido en todo un reto. La gran cantidad de juguetes que ya tienen y la amplia oferta disponible en el mercado hacen que acertar con el regalo adecuado sea cada vez más complicado.

Es fundamental tener en cuenta diversos factores al elegir un regalo cuando se trata de un menor, ya que debe adaptarse a su edad y etapa de desarrollo. En este sentido, los fabricantes de juguetes prestan cada vez más atención al momento evolutivo del niño o la niña, diseñando productos que se ajusten a sus capacidades, intereses y necesidades específicas, favoreciendo el aprendizaje y entretenimiento adecuados.

Así lo explica a 'Informativos Telecinco' la asesora especializada en crianza respetuosa y maestra infantil Sara Noguera Ramiro, quien recomienda elegir aquello que “se adapte a su momento de desarrollo” para cubrir “sus necesidades y no los posibles intereses adultos”.

Errores más comunes

La etapa en la que se encuentre el menor “nos marca la hoja de ruta a la hora de saber qué va a ser un acierto como regalo y qué no”.

La fundadora de Kimundi reconoce que la última palabra en cuanto a regalos vetados los debe tener “la familia”, pero ella como profesional “invitaría a evitar aquellos que aíslen al menor de la interacción con los demás”.

"Regalar con nostalgia pensando en lo que a ellos les gustaba de niños"

Entre los errores más comunes que solemos cometer los adultos a la hora de escoger un obsequio para un niño es “regalar con nostalgia pensando en lo que a ellos les gustaba de niños, regalar pensando en lo que es lo correcto, pero olvidando los posibles gustos o intereses del niño".

Regalos para niños de 0 a 2 años

De los cero a los dos años son una de las etapas más complejas para regalar si no se está muy relacionado con los niños y la crianza, ya que el menor no puede verbalizar sus preferencias.

Aquellos que han tenido más contacto con bebés conocen que en este periodo son esenciales los estímulos para que los menores conozcan el mundo que les rodea.

La asesora recomienda que de 0 a 2 años los regalos estén enfocados en la “interacción humana, afecto con contacto, estimulación sensorial y descubrimiento libre del entorno”. Por ello los regalos perfectos serán aquellos que “motiven el juego libre y el movimiento físico”.

Los cinco esenciales