Qué estudiar para la PAU este año: los profesores alertan de los errores más comunes que bajan la media

Uno de los fallos más comunes en la recta final es repasar apuntes "en bucle" y dejar los simulacros para el final

Miles de estudiantes desconocen algunos de los cambios que llegan con la PAU 2026 y que pueden afectar a su nota final

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Cada año se presentan más de 300.000 alumnos a la PAU en toda España, con una tasa de aprobados que ronda el 95%. Si nos quedamos en estos datos, puede parecer que se trata de un reto menor. Sin embargo, el verdadero problema no es aprobar, sino sacar la nota que exige una carrera con alta demanda. Se trata así de dos objetivos radicalmente distintos. Es en esa brecha donde se acumulan la mayor parte de los errores que profesores y academias detectan año tras año.

Error 1: estudiar mucho sin practicar el formato del examen

Es el fallo más extendido y el que más decepciona a quienes llegan a junio con la sensación de haberse esforzado. Uno de los fallos más comunes en la recta final es repasar apuntes "en bucle" y dejar los simulacros para el final. El examen no mide solo lo que sabes, también mide cómo lo aplicas en un contexto de tiempo limitado y con criterios concretos.

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Hay señales de alerta muy concretas: si no te da tiempo a acabar el examen, el problema suele ser lectura lenta o falta de orden; si sabes el tema pero bajas nota, probablemente respondes sin "formato examen"; si te quedas en blanco, la causa habitual es estrés combinado con poca práctica real.

Error 2: ignorar los criterios de corrección

Que una respuesta esté bien redactada no garantiza que puntúe lo que debería. En Selectividad, una respuesta "bonita" no siempre puntúa más. Puntúa la respuesta que demuestra lo que se pide: definiciones, procedimiento, justificación, vocabulario específico y conclusión cuando toca. En materias de ciencias hay que priorizar procedimiento, resultado y unidades. En humanidades, hay que estructurar en párrafos, usar conectores claros y responder exactamente a la consigna. En idiomas, conviene revisar qué penaliza: errores repetidos, falta de coherencia, registro.

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Los errores más comunes en Matemáticas no suelen ser de concepto, sino de presentación y procedimiento. En Química pasa exactamente lo mismo: un alumno que sabe ajustar reacciones pero no explica el procedimiento paso a paso pierde puntos.

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Error 3: no saber dónde invertir el tiempo de preparación

Mucha gente estudia con esfuerzo, pero sin estrategia de nota. La nota de acceso combina Bachillerato y fase obligatoria, y la nota de admisión puede subirse con materias que ponderan más según el grado.

Las ponderaciones de las asignaturas varían según la carrera y la universidad: una misma asignatura puede ponderar 0,1 en una carrera y 0,2 en otra. Elegir bien las materias de la fase voluntaria puede suponer la diferencia entre entrar o quedarse fuera. Entre los consejos más repetidos por orientadores y docentes destaca priorizar las asignaturas que más ponderan.

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Error 4: gestionar mal el tiempo durante el examen

La gestión del tiempo dentro de la sala de examen es un entrenamiento en sí mismo. Hay que distribuir los minutos proporcionalmente según la puntuación de cada pregunta. De esta forma, si un ejercicio vale 3 puntos sobre 10, hay que dedicarle aproximadamente 25 minutos. Si uno se bloquea, hay que pasar al ejercicio siguiente. Un ejercicio sin responder vale 0, pero uno parcialmente respondido puede dar puntos parciales.

En los últimos minutos: se deben usar los últimos 5 minutos para repasar lo escrito, buscando errores de cálculo, faltas de ortografía en Lengua o unidades olvidadas en ciencias. Estos pequeños detalles suman y restan décimas que pueden marcar la diferencia.

Error 5: descuidar la ortografía y la presentación

Este año el riesgo que supone ignorar este punto es mayor que nunca. Las faltas de ortografía no penalizarán en Matemáticas, mientras que en Lengua Castellana y Literatura II y en idiomas (cooficiales y extranjeros) podrán restar hasta dos puntos. En el resto de materias, la penalización máxima será de un punto.

Entre los consejos más repetidos por orientadores y docentes figura específicamente cuidar la ortografía y la presentación. No es un detalle menor: con los nuevos criterios de la CRUE, la coherencia y corrección lingüística pesan al menos el 10% de la nota en todas las asignaturas.

Error 6: no practicar con exámenes reales

También es muy recomendable practicar con modelos oficiales de otros años para acostumbrarse al formato de examen y controlar mejor el tiempo. El método que funciona en el último mes es el de simulacros completos dos veces por semana, cronometrados, sin apuntes, corrigiéndose con los criterios oficiales y anotando cada error en un cuaderno de errores que se repase antes de cada nuevo simulacro.