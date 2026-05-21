Patricia Martínez 21 MAY 2026 - 07:30h.

La empresaria prometió unas vacaciones en Senegal a sus empleados si Dani Martín les comentaba un vídeo de Instagram

Dani Martín pide perdón tras sus polémicas palabras durante un concierto en Valencia: "No tienen justificación"

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Boiro, A Coruña“Este fin de semana pasaron cosas”: Así arranca el emocionado relato en vídeo de una aventura que aún no ha escrito su capítulo final, y que arrancaba hace una semana en una panadería-cafetería de Boiro. Una aventura que pasó por el concierto de Dani Martín, celebrado este pasado fin de semana en A Coruña, y que, con apenas un clic del destino, podría acabar en Senegal.

Todo empezó en la cabeza de una “fan de toda la vida”, Noelia Castaño, propietaria de “Pancomido”, con locales en Boiro y Ribeira, y seguidora de Dani Martín desde sus tiempos en “El Canto del Loco”, cuando, como recuerda, les hacía retratos en sus clases de plástica.

Noelia tuvo una idea “porque siempre estamos haciendo cosas en redes”, recuerda, y enseguida logró liar a sus empleadas. “Yo soy así, primero hago y luego pienso”, reflexionando sobre esta aventura viral, que seguramente no será la última.

Noelia les propuso un reto: Si llegaban a 15.000 seguidores en sus redes sociales, a los 20.000 likes en un reel contando este reto y si lograban que el cantante Dani Martín lo comentase en Instagram, les llevaría a todos sus empleados de vacaciones a Senegal. ¿Y por qué Senegal? “Porque de ese país es uno de nuestros empleados y yo siempre le decía que nos tenía que llevar a su país a conocer a su gente y su tierra”, cuenta Noelia.

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Y lo que empezó como una promesa en las redes sociales pasó al siguiente nivel este pasado fin de semana. Porque los seguidores y los likes llegaban a un vídeo que se hizo pronto viral, pero Dani Martín no se daba por aludido, así que Noelia, con las entradas para el concierto de su adorado artista compradas desde hace dos años se fue este pasado fin de semana hasta a A Coruña, con una de sus compañeras de la panadería, “a darlo todo”-

Ella y parte del equipo de Pancomido se plantaron en el concierto, que forma parte del la gira del artista por toda España para celebrar sus 25 años de carrera, con camisetas diseñadas para la ocasión, pero además, idearon todo “un plan de marketing”. Llevaron enormes carteles con el mismo mensaje que las camisetas: “Dani, cómo me gustaría contarte que nos vamos a Senegal gracias a ti. Ya nada volverá a ser como antes si comentas este vídeo”. Y además, al llegar al Coliseum de A Coruña comenzaron a repartir unos flyers, con un código QR para que todo el mundo siguiese su publicación. Noelia y su compañera se situaron en las primeras filas, “estábamos dándolo todo, como adolescentes”, recuerda, y aunque mostraban sus carteles, el artista parecía no darse por aludido durante el concierto. Pero finalmente lograron lanzarle la camiseta, en un momento que el músico se acercó al público.

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Consiguieron que el cantante la cogiera y leyera el mensaje, pero “no lo entendió bien”, y pensó que era alguna iniciativa solidaria, lamentan, “creo que se lio”, apunta Noelia. Aunque parte del reto está ya conseguido, ellas no se rinden, porque falta “el comentario”, el broche a esta historia que esperan, las lleve de viaje. “Es imposible que no viera todo esto, ¿por qué se hace de rogar tanto?”, reclama Noelia desde Boiro a su cantante favorito.

Siguen confiando en que llegue un comentario que las puede llevar a Senegal

“A ver si nos comenta, que seguimos ahí cada día y no le cuesta nada”, le pide al artista, que seguramente aún no sepa que ese comentario las llevaría a Noelia y a cuatro de sus empleadas de viaje a Senegal, -las demás no pueden- “porque yo soy muy de palabra, y yo las promesas las cumplo”, recuerda aún emocionada Noelia.

“Seguimos sin vacaciones, pero ahora Dani Martín ya sabe que existimos”, cuentan ahora desde Pancomido. Y esperan que las redes sigan haciendo “su magia” y llegue ese comentario, con el que "nada volverá a ser como antes" para las empleadas y la jefa de una panadería de Boiro, que esperan poder disfrutar del merecido regalo con sus empleados, unas vacaciones en Senegal, donde seguro sonarán de fondo los éxitos de Dani Martín.