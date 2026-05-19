Se acerca la PAU 2026: los principales cambios que afectarán a quienes se presenten a Selectividad

La PAU 2026 llega con novedades relevantes que conviene conocer de antemano

La nueva selectividad se afianza en 2026: más práctica y homogénea en toda España

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Junio se acerca y, con ello, la cita que define el horizonte académico de miles de estudiantes de Bachillerato en España. La PAU 2026, ya con su nombre oficial recuperado tras años de cambios de siglas (EvAU, EBAU, ABAU, PBAU), no llega con la sacudida que supuso 2025, pero sí con novedades relevantes que conviene conocer de antemano. El escenario ha cambiado y los que lleguen sin haberlo entendido perderán puntos que podían haber conservado.

Desde junio de 2025, la Selectividad en España dejó de llamarse Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EvAU o EBAU) y recuperó su nombre original: Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Este cambio fue oficializado en el Real Decreto 534/2024, de 11 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado, que regula los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y establece las características básicas de la prueba.

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Un único modelo por materia, pero con opcionalidad interna

La eliminación de la doble opción, modelo A y modelo B, es uno de los cambios más relevantes. En cambio, cada materia tendrá un único examen, aunque en algunas preguntas existirá cierta opcionalidad interna. La diferencia es notable, ya que ya no será posible elegir entre dos bloques temáticos completos, evitar así que se ‘esquiven’ los contenidos que uno domina menos. Ahora el examen es uno solo, y la opcionalidad se ejerce dentro de él, lo que obliga a demostrar un conocimiento más amplio y menos estratégico del temario.

En general, cada examen tendrá una duración de 90 minutos y un único modelo, que incluirá preguntas obligatorias y otras con optatividad interna, aunque esto podría variar entre materias.

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Con más preguntas competenciales

El núcleo de la transformación que viene llevándose a cabo desde el año pasado, y que continúa en 2026, es el viraje hacia la evaluación competencial. En la PAU 2026 aumentará el número de ejercicios diseñados para evaluar cómo utilizan y aplican los estudiantes sus conocimientos en situaciones y problemas reales, y se reducirán los que apelen a la memorización.

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La distribución por asignaturas está también muy definida. En Lengua Castellana y Literatura II y Filosofía, al menos el 70% de las preguntas serán competenciales. En Historia del Arte, entre el 80% y el 100%. En Historia de España, entre el 50% y el 100%. En Geografía o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, mínimo el 50%. En Biología, representarán entre el 40% y el 50% de la prueba. En Matemáticas II, el 25% en 2026, hasta alcanzar un mínimo del 40% en años posteriores.

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La ortografía entra en el cálculo de la nota

Aquí reside uno de los cambios que más afectará a quienes estudian asignaturas de humanidades o ciencias sociales. Las orientaciones de la CRUE también unifican los criterios de corrección. En asignaturas técnicas en las que no se suelen redactar textos extensos y/o elaborados, la penalización por los errores ortográficos no se aplicará. Es el caso de Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Dibujo Técnico II, Dibujo Técnico II Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, o Empresa y Diseño de Modelos de Negocio.

En cambio, en Lengua Castellana y Literatura II o en lenguas cooficiales, las faltas de ortografía podrán restar hasta 2 puntos de la puntuación final. Asimismo, la presentación, coherencia, corrección gramatical, léxica y ortográfica del texto contarán con al menos un 10% de la nota. En Madrid, además, la presentación global del examen podrá penalizarse con hasta 0,25 puntos si es confusa o ilegible.

Fechas de la PAU 2026 en cada comunidad

La mayoría de las comunidades (Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja y Región de Murcia) realizarán las pruebas de la selectividad del 2 al 4 de junio en la primera convocatoria, y del 30 de junio al 2 de julio, en la segunda. Madrid comenzará el 1 de junio y Cataluña realizará la PAU los días 9, 10 y 11 de junio. La convocatoria extraordinaria tendrá lugar entre finales de junio y principios de julio, aunque Cataluña volverá a celebrarla en septiembre.

Cómo se calcula la nota y qué techo tiene

La fase obligatoria de la PAU 2026 estará formada por cuatro exámenes, aunque en las comunidades con lengua cooficial serán cinco. La fase voluntaria permite sumar hasta 4 puntos extra y alcanzar una nota máxima de 14 puntos para acceder a carreras con mucha demanda. Las notas de la fase obligatoria tienen validez indefinida, mientras que las de la fase voluntaria duran tres cursos académicos.

Para Andalucía, cabe destacar además que se modificará la ponderación de los exámenes de Matemáticas II y de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II: cuando ambas se valoren con el máximo coeficiente (0,2), solo se tendrá en cuenta la nota más favorable de las dos para calcular la nota de admisión a la universidad.