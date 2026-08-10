Los plazos han sido trasladados a la primera semana de septiembre para evitar que afectados por los incendios se vean perjudicados

De las aulas al empleo, la FP se convierte en pasarela directa al trabajo: "Necesitamos gente que toca el producto"

Compartir







La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un plan de ayuda a los residentes en la zona de la Sierre Oeste afectados por los incendios de finales de julio y principos de agosto. Se trata de más 17 municipios en los que las llamas y las evacuaciones han alterado la normalidad, alterando plazos como los periodos de matriculación en los diferentes cursos, grados y estudios de Formación Profesional, por lo que ahora, será posible hacerlo en nuevas fechas propuestas por la Consejería de Educación.

Cambios en los plazos de matriculación

En un comunicado hecho público esta semana, el citado organismos ha decidido modificar los plazos de matriculación de FP y de las Escuelas Oficiales de Idiomas con el objetivo de asegurar que ningún estudiante pierda su oportunidad de acceder a una plaza debido a las dificultades generadas por la emergencia.

FP de Grado Básico y Medio

Matrícula para aspirantes con plaza adjudicada en segunda fase: 1, 2 y 3 de septiembre .

. Publicación de vacantes por centro: 4 de septiembre .

. Solicitud de plazas por no admitidos en julio: 7 y 8 de septiembre .

. Nuevas adjudicaciones: 10 de septiembre .

. Matrícula de nuevas plazas: 11 al 14 de septiembre.

FP de Grado Superior

Matrícula de admitidos en primera fase: 1, 2 y 3 de septiembre .

. Listados de segunda fase: 7 de septiembre .

. Publicación de vacantes: 11 de septiembre .

. Solicitud de plazas por no admitidos: 14 y 15 de septiembre .

. Nueva adjudicación: 17 de septiembre .

. Matrícula final: 18 al 21 de septiembre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Escuelas Oficiales de Idiomas

Matrícula para cursos de Actualización, Perfeccionamiento y Especialización, y para quienes obtuvieron plaza en segunda fase: 1, 2 y 3 de septiembre .

. Adjudicación de vacantes e inscripción: 4 de septiembre.

La decisión llega después de casi dos semanas de trabajos de extinción, evacuaciones y restricciones de acceso en una de las zonas más castigadas por el fuego en los últimos años. Las cifras, aún en análisis, muestran la magnitud del desastre medioambiental ya que hay aproximadamente 27.000 hectáreas afectadas y 3.000 personas atendidas en 24 puntos de acogida habilitados en 21 municipios, ya cerrados tras la estabilización del incendio.