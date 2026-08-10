Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Educación

Madrid cambia los plazos de matriculación de FP y Escuelas Oficiales de Idiomas para ayudar a los afectados por los incendios

formacion profesional soldador
Las primeras semanas de septiembre se habilitan para confirmar y alargar los plazos de matriculación de julio. Informativos Telecinco
Compartir

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un plan de ayuda a los residentes en la zona de la Sierre Oeste afectados por los incendios de finales de julio y principos de agosto. Se trata de más 17 municipios en los que las llamas y las evacuaciones han alterado la normalidad, alterando plazos como los periodos de matriculación en los diferentes cursos, grados y estudios de Formación Profesional, por lo que ahora, será posible hacerlo en nuevas fechas propuestas por la Consejería de Educación.

¿Qué es la solastalgia y cómo impacta en la salud mental de los afectados por los incendios forestales en España? Informativos Telecinco 2026 Es noticia 864
¿Qué es la solastalgia y cómo impacta en la salud mental de los afectados por los incendios forestales en España?
PUEDE INTERESARTE

Cambios en los plazos de matriculación

En un comunicado hecho público esta semana, el citado organismos ha decidido modificar los plazos de matriculación de FP y de las Escuelas Oficiales de Idiomas con el objetivo de asegurar que ningún estudiante pierda su oportunidad de acceder a una plaza debido a las dificultades generadas por la emergencia.

FP de Grado Básico y Medio

  • Matrícula para aspirantes con plaza adjudicada en segunda fase: 1, 2 y 3 de septiembre.
  • Publicación de vacantes por centro: 4 de septiembre.
  • Solicitud de plazas por no admitidos en julio: 7 y 8 de septiembre.
  • Nuevas adjudicaciones: 10 de septiembre.
  • Matrícula de nuevas plazas: 11 al 14 de septiembre.
PUEDE INTERESARTE

FP de Grado Superior

  • Matrícula de admitidos en primera fase: 1, 2 y 3 de septiembre.
  • Listados de segunda fase: 7 de septiembre.
  • Publicación de vacantes: 11 de septiembre.
  • Solicitud de plazas por no admitidos: 14 y 15 de septiembre.
  • Nueva adjudicación: 17 de septiembre.
  • Matrícula final: 18 al 21 de septiembre.

Escuelas Oficiales de Idiomas

  • Matrícula para cursos de Actualización, Perfeccionamiento y Especialización, y para quienes obtuvieron plaza en segunda fase: 1, 2 y 3 de septiembre.
  • Adjudicación de vacantes e inscripción: 4 de septiembre.

La decisión llega después de casi dos semanas de trabajos de extinción, evacuaciones y restricciones de acceso en una de las zonas más castigadas por el fuego en los últimos años. Las cifras, aún en análisis, muestran la magnitud del desastre medioambiental ya que hay aproximadamente 27.000 hectáreas afectadas y 3.000 personas atendidas en 24 puntos de acogida habilitados en 21 municipios, ya cerrados tras la estabilización del incendio.

Temas