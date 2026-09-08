Europa Press 08 SEP 2026 - 12:37h.

El alumnado perteneciente al cuarto superior del ISEC es el que experimenta los mayores descensos de rendimiento tanto en España como en la OCDE

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Los resultados del Informe PISA 2025 destaca tanto en España como en el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) un deterioro más intenso entre el alumnado de mayor nivel socioeconómico. Este descenso "es claramente superior en España" y la Lectura es la competencia que registra el descenso más acusado.

Los resultados en Lectura de los alumnos españoles más ricos han descendido en 33 puntos respecto al informe de 2022, frente al descenso de 15,1 puntos entre los alumnos más pobres.

En esta competencia, los resultados muestran un peor rendimiento en todos los grupos socioeconómicos, con especial intensidad entre el alumnado de mayor índice socioeconómico y cultural (ISEC). España reproduce este patrón en Lectura, pero con mayores pérdidas que las del Promedio OCDE en todos los grupos socioeconómicos.

Por su parte, los de Matemáticas se han reducido en 24,2 puntos en los alumnos más favorecidos, frente a la bajada de 10,5 de los alumnos más desfavorecidos.

En este caso, también se observa una evolución negativa, con el mayor descenso entre el alumnado de mayor ISEC. España presenta un empeoramiento más importante que el Promedio OCDE en todos los grupos socioeconómicos, especialmente en el más favorecido.

Se ha registrado un menor deterioro en los resultados en Ciencias, los cuales han descendido en 12,6 puntos entre los alumnos con mayor nivel socioeconómico y en 4,5 puntos entre los más desfavorecidos.

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En esta competencia, el Promedio OCDE mejora entre el alumnado de nivel socioeconómico bajo y medio y empeora entre el más rico. España, por su parte, presenta una evolución menos favorable y un deterioro más generalizado, especialmente en el grupo de mayor ISEC.

Se debilita el rendimiento de los estudiantes

La OCDE concluye que el alumnado perteneciente al cuarto superior del ISEC es el que experimenta los mayores descensos de rendimiento tanto en España como en la OCDE, lo que apunta a "un debilitamiento del rendimiento de los estudiantes tradicionalmente de mayor desempeño".

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También advierte de que España presenta una evolución más negativa que la OCDE, especialmente en Lectura y Matemáticas, donde las pérdidas "son significativamente superiores en todos los niveles socioeconómicos".

Finalmente apunta que, mientras que en la OCDE todavía se observan mejoras entre el alumnado de menor y nivel socioeconómico intermedio en Ciencias, e incluso una cierta estabilidad en Matemáticas, España muestra "un deterioro mucho más generalizado, que afecta prácticamente a todos los grupos sociales y que únicamente encuentra una ligera excepción en el tercer cuarto del ISEC en Ciencias".

Alumnos desfavorecidos con rendimiento excelente

Este análisis por cuartos del ISEC permite, además, identificar al alumnado que, pese a partir de una situación socioeconómica desfavorable, alcanza niveles elevados de rendimiento. En PISA 2025, el 13% de los estudiantes pertenecientes al cuarto inferior de ISEC en España se sitúa, sin embargo, en el cuarto superior de rendimiento en Ciencias.

Este alumnado es considerado por PISA como 'académicamente resiliente', al haber logrado un nivel de excelencia educativa en comparación con el resto del alumnado de su propio país a pesar de las desventajas asociadas a su contexto socioeconómico.

Este porcentaje es ligeramente superior al promedio de la OCDE, donde el 12% del alumnado desfavorecido alcanza el cuarto superior de rendimiento en Ciencias, lo que sugiere que, "aunque el origen socioeconómico continúa desempeñando un papel relevante en los resultados educativos, una proporción significativa de estudiantes consigue superar las limitaciones asociadas a su contexto de origen".

Diferencias en género y origen

El patrón observado en España y en la mayoría de los países participantes se caracteriza por la ausencia de un modelo definido en cuanto a las diferencias de género en ciencias, una clara ventaja de las alumnas en lectura y una ventaja de los alumnos en matemáticas. En España, el rendimiento en Ciencias desciende tanto entre las chicas como entre los chicos, aunque la pérdida es mayor entre estos últimos.

Por otro lado, la proporción de alumnado de origen migrante presenta una gran variabilidad entre los sistemas educativos participantes en PISA 2025.

En el promedio de la OCDE, el alumnado migrante representa el 16,7% del total de estudiantes de 15 años, mientras que en el conjunto de la Unión Europea esta proporción es muy similar (16,3%). España se sitúa por encima de ambos referentes, con un 20,3% de alumnado migrante, es decir, aproximadamente uno de cada cinco estudiantes de 15 años tiene origen migrante.

El alumnado nativo obtiene mejores resultados en ciencias que el alumnado de origen migrante. Al descontar el efecto del ISEC, la brecha se reduce de forma notable y en España queda por debajo de la del Promedio OCDE y el Total UE.

Diferencias entre centros públicos y privados

En cuanto a la titularidad de los centros, España presenta una proporción de alumnado escolarizado en centros públicos inferior a la del promedio OCDE y el total UE. Sin descontar el ISEC, el alumnado de centros privados obtiene mejores resultados en Ciencias. Esta brecha es menos acusada en España que en el promedio OCDE y próxima a la del total UE.

Al descontar el ISEC del estudiante, la brecha entre centros públicos y privados disminuye de forma notable, lo que indica que "una parte importante de la ventaja inicial de los centros privados se debe al origen socioeconómico y cultural de su alumnado". Al descontar conjuntamente el ISEC del alumnado y el del centro, la diferencia se invierte a favor de los centros públicos en España, el promedio OCDE y el total UE.

En cuanto a la repetición de curso, España presenta una incidencia de la repetición considerablemente superior a la del promedio OCDE y el total de la UE. La repetición es más frecuente en los centros públicos que en los privados. Esta diferencia es especialmente acusada en España, superando ampliamente la observada en la OCDE y la UE.

Los alumnos de España presenta un mayor nivel de curiosidad hacia el aprendizaje de las ciencias que el observado en el promedio de la OCDE y la UE. La desagregación por género muestra un patrón relativamente generalizado tanto en España como en el conjunto de los países participantes a favor de las chicas.

El alumnado español también reporta un nivel de perseverancia superior a la del promedio de la OCDE y de la UE. Esta ventaja se observa tanto a nivel agregado como en la desagregación por géneros. Además, España destaca porque tanto chicas como chicos se sitúan en valores positivos del índice, una circunstancia que se observa en un número limitado de países europeos.