Por qué la marea verde educativa madrileña sale a las calles ahora

Blanca Agost 14 OCT 2026 - 21:53h.

La manifestación ha terminado en la Puerta del Sol donde han coincidido con la acampada por la vivienda.

Al menos cinco detenidos y dos policías heridos en la manifestación por la educación en la Complutense

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La marea verde de los docentes madrileños sigue llevando sus reivindicaciones al centro de Madrid. Se sienten en desventaja salarial respecto a compañeros de otras comunidades, obligados a afrontar el alto coste de la vida de la capital. Piden 600 euros más. La manifestación ha terminado en la Puerta del Sol donde han coincidido con la acampada por la vivienda.

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La paciencia tiene un límite. Y la de los profesores madrileños se ha agotado. Con eslóganes como '¡Y si esto no se apaña: caña, caña, caña' se produce la huelga indefinida de docentes. De Infantil a Bachillerato y FP. "Esto no es por nosotros, es por los alumnos", comentan los docentes.

Tirando de matemáticas, los números no les cuadran. Denuncian que en las aulas no hay sitio para tantos alumnos. "El problema es que las aulas están a reventar. No tenemos material ni espacio suficiente para que los alumnos pueda trabajar por igual". Creen que sobran horas lectivas y necesitan más tiempo para coordinarse, para tutorías. Y también piden un aumento salarial. "Se ven muchas dificultades para poder encontrar un piso".

En el lado de las letras, hay demasiada carga burocrática. "Son muchos papeleos", comentan. La lista de peticiones incluye mejores infraestructuras y una escuela sin diferencias socioeconómicas.

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Los docentes señalan que "estamos intentando canalizar la rabia en algo positivo que es construir una educación pública de calidad".

La manifestación se ha detenido frente a la Consejería de Educación. "¡Mucho ha aguantado el profesorado!", gritan. El Gobierno de Madrid considera que estos gritos suenan a huelga electoralista y cree que el objetivo es "quemar las calles", según Mercedes Zarzalejo, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid.

A primera hora de este miércoles una protesta en la Ciudad Universitaria ha sido fuertemente reprimida por la Policía Nacional que se ha saldado con al menos cinco detenidos y dos policías heridos.

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Pero los profesores, se trata solo de negociar. "Ojalá podamos negociar pronto para poder volver pronto a las aulas". Y llegan hasta la puerta del Sol. "!¡A Sol, a Sol, a Sol".