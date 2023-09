El detalle de la investidura de Feijóo: la foto que llevaba el líder del PP en los papeles de su discurso

View this post on Instagram

"Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para hacerlo", ha proclamado Feijóo hasta en dos ocasiones, dirigiéndose directamente al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez.

"La amnistía o cualquier fórmula equivalente o análoga es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Igualmente, ese conflicto no se resolverá de manera definitiva si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña mediante un referéndum o cualquier fórmula equivalente o análoga. Con esto bastaría, ¿no? Pues no. No voy a defender eso", ha proclamado.