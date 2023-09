Óscar Puente reconoce que es un rottweiler: ¿acertó el PSOE al designarle para sustituir a Pedro Sánchez?

Todavía hoy muchos diputados han querido valorar esa decisión de los socialistas que muy pocos sabían, más allá del presidente del gobierno. Su elección ha provocado un aluvión de reacciones que han enfrentado, una vez más, a socialistas y populares. A Feijóo le parece "una falta de respeto a las instituciones". De Pedro Sánchez destaca que "lamentablemente no solamente no corrige sus errores sino que insiste y persiste en un error que es gravísimo para una persona, que es la soberbia". Para el PP no sólo es una falta de respeto sino que se ha hecho para que Sánchez no se enfrente a preguntas sobre la amnistía. Pero el gesto lo sintió Feijóo que tampoco quiso muchos aplausos de su bancada antes de la primera votación que sabía perdida.