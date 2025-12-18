El PP le pregunta al Gobierno cuándo tuvo conocimiento de las incidencias que se estaban produciendo en dichas oficinas

El Partido Popular pide que la vicepresidenta primera del Gobierno y máxima responsable de la SEPI, María Jesús Montero; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el presidente de Correos, Pedro Saura, comparezcan en el Congreso para explicar el robo de votos en Extremadura. La comunidad celebrará las elecciones autonómicas este domingo.

La Guardia Civil investiga una serie de robos cometidos por la noche en las oficinas del servicio postal público de las localidades pacenses de Santa Amalia, Fuente de Cantos y Torremejía, donde han forzado las cajas fuertes. Según fuentes del Instituto armado, la caja fuerte sustraída en Fuente de Cantos (Badajoz) contenía 14.000 euros y 124 votos. Correos ha comunicado que en las oficinas de Santa Amalia y Torremejía sólo se han llevado artículos comerciales y de oficina.

Exigen que ofrezcan detalles sobre las medidas adoptadas

Las tres solicitudes de comparecencia, suscritas por la portavoz 'popular' en el Congreso, Ester Muñoz, exigen a los dos ministros y a Pedro Saura que den cuenta de la sustracción e intentos de robo de votos depositados en diversas oficinas de Correos de Extremadura y detallen "qué medidas se han adoptado para garantizar el derecho fundamental a la participación política de los extremeños".

Además, el Grupo Popular ha registrado una batería de preguntas escritas dirigidas al Ejecutivo para conocer "qué medidas de refuerzo de la seguridad de las oficinas de Correos de Extremadura adoptará la sociedad estatal Correos para asegurar la plena efectividad del ejercicio del derecho al voto por correo en las elecciones autonómicas".

Quieren saber cuándo se enteró el Gobierno de estas incidencias

El PP también pregunta al Gobierno cuándo tuvo conocimiento de las incidencias que se estaban produciendo en dichas oficinas y qué actuaciones llevarán a cabo para investigar la sustracción de estos sufragios en la localidad de Fuente de Cantos, "así como el intento de hacerlo en Torremejía y Santa Amalia".

Asimismo, quieren saber si se ha producido algún intento de sustracción o incidencia semejante en los días anteriores en alguna oficina de Correos de las que no haya constancia pública y "qué responsables tienen conocimiento de la existencia y ubicación de las cajas fuertes de las oficinas de Correos y su uso como depósitos de los votos por correo".

En la exposición de motivos de la batería de preguntas, el PP señala que, sin perjuicio de las investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", todo hace pensar que se trata de "una estrategia perfectamente organizada, no de una cuestión puntual, con el único objetivo de llevarse el voto por correo".

La Sociedad Estatal Correos tiene que "reforzar la seguridad"

Ante estos hechos, el PP advierte de que la Junta Electoral deberá arbitrar un procedimiento extraordinario para que los ciudadanos afectados por la sustracción de Fuente de Cantos puedan ejercer su derecho al voto.

Y considera "indispensable" que, a la vista de la gravedad de los hechos, la Sociedad Estatal Correos adopte "medidas extraordinarias" para investigar lo sucedido y para "reforzar la seguridad" de sus oficinas en Extremadura, con el fin de asegurar "la plena efectividad" del ejercicio del derecho al voto por correo en los comicios.