Telefónica reduce la afectación mínima del ERE a 4.539 salidas y la firma del acuerdo se espera para el lunes

UGT ya ha indicado que refrendará todas las negociaciones y se prevé que CCOO y Sumados harán lo mismo

Telefónica ha reducido de forma significativa el alcance del expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a siete filiales del grupo, según la oferta final trasladada este jueves a los sindicatos. El ajuste más relevante se produce en Movistar+, donde la afectación baja hasta 175 salidas, un 41% menos que las 297 planteadas al inicio de la negociación.

Con este nuevo escenario, el despido colectivo se cerrará con un mínimo de 4.539 salidas, lo que supone una reducción del 25,4% respecto a las 6.088 previstas inicialmente. En conjunto, Telefónica adelgazará al menos un 26% de la plantilla de las filiales afectadas, nueve puntos menos que el 35% planteado en un primer momento.

En el plano sindical, UGT ya ha refrendado las propuestas de la empresa, tanto para los siete ERE como para la renovación de los tres convenios colectivos. CCOO prevé hacer lo mismo mañana, mientras que Sumados-Fetico también dará su visto bueno en las filiales en las que tiene representación. De este modo, el acuerdo definitivo podría cerrarse el lunes 22 de diciembre.

En las tres principales filiales amparadas por el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), la oferta final contempla 3.765 bajas, repartidas entre 2.925 empleados en Telefónica de España (casi el 33% de la plantilla), 720 en Telefónica Móviles (alrededor del 20%) y 120 en Telefónica Soluciones (casi el 11%).

La cifra final de salidas en estas sociedades dependerá del número de adhesiones voluntarias. El rango máximo se sitúa en 5.040 bajas y, si no se alcanza el mínimo de voluntariedad, se producirán salidas forzosas hasta completar el umbral fijado.

Por otro lado, en las denominadas GBU’s Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A. la afectación se ha reducido un 20% respecto a la propuesta inicial, hasta 599 salidas: 112 en Global Solutions, 186 en Innovación Digital y 301 en Telefónica S.A.

A estas cifras se suman las 175 bajas en Movistar+, que representan algo más del 20% de su plantilla, frente al casi 35% planteado al inicio de las negociaciones.

Condiciones económicas

La propuesta de Telefónica sobre indemnizaciones y rentas establece distintos tramos en función del año de nacimiento. Para los trabajadores nacidos entre 1969 y 1971, la renta será del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% a partir de entonces, con la excepción de Movistar+, donde no se incluyen los nacidos en 1971.

En el caso de los nacidos entre 1965 y 1968, la renta se sitúa en el 62% hasta los 63 años y en el 34% posteriormente, mientras que para los nacidos en 1964 y anteriores los porcentajes serán del 52% hasta los 63 años y del 35% a partir de esa edad.

Respecto a la adhesión voluntaria al ERE, en las filiales del Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) se requieren 15 años de antigüedad durante la vigencia del proceso, que podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de 2028. En las GBU’s —Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A.— se exigen 13 años de antigüedad, con un procedimiento que se prolongará como máximo hasta el 31 de diciembre de 2026.

Además, en las GBU’s se incorporan primas de voluntariedad en función de la antigüedad, que oscilan entre 5.000 y 18.000 euros, el doble de lo planteado inicialmente. Estas primas se escalonan desde 5.000 euros para menos de 8 años de antigüedad hasta 18.000 euros para quienes superen los 24 años en la empresa.

La voluntariedad del proceso ha sido una de las principales reivindicaciones sindicales, con el objetivo de evitar salidas forzosas o calificadas como “traumáticas”. Un precedente es el ERE de 2024, que se cerró con 3.420 salidas, un 33% menos de las inicialmente previstas.

Aquel despido colectivo tuvo un coste aproximado de 1.300 millones de euros para Telefónica, con una media de 380.000 euros por trabajador, y generó un ahorro anual estimado de 285 millones de euros.

El nuevo ERE se enmarca en el plan estratégico presentado en noviembre, que prevé ahorros de costes de unos 3.000 millones de euros para 2030. La compañía aspira a cerrar el acuerdo antes de finalizar el ejercicio fiscal, para que su impacto no se traslade a las cuentas del próximo año.